Pour les analystes financiers et les influenceurs crypto, la question de l’évolution des prix de Bitcoin est cruciale pour maintenir sa crédibilité auprès de la communauté. Cependant, pour les traders, comprendre où va la crypto-monnaie est une question d’une importance vitale afin de ne pas subir de pertes catastrophiques dans leur portefeuille d’investissement. Par conséquent, et dans le but de vous fournir les outils nécessaires pour comprendre les mouvements de la monnaie. Aujourd’hui, nous vous disons ce que nous raconte l’histoire du prix du Bitcoin.

La théorie des cycles dans le prix du Bitcoin

Désormais, pour de nombreux analystes, la clé principale pour comprendre le prix du Bitcoin se trouve dans les cycles vécus par la crypto-monnaie. Et surtout, dans les cycles marqués par l’apparition de la réduction de moitié dans la blockchain BTC. Un événement qui a lieu tous les quatre ans et qui divise par deux les récompenses reçues par les mineurs de la chaîne Bitcoin.

Avec le Halving, l’objectif de Satoshi Nakamoto était de refléter le développement du marché de l’or. Eh bien, la base de la valeur de l’or en tant qu’actif de réserve de valeur est la rareté de son offre. Par conséquent, si le taux d’expansion de la masse monétaire de Bitcoin est de plus en plus réduit, la logique indique que le prix de celui-ci devrait augmenter. En réduisant la vitesse d’augmentation de l’offre, en maintenant la même demande ou en la multipliant.

Que pouvons-nous conclure de l’histoire du prix du Bitcoin? Source: Kraken Intelligence

Ainsi, nous pouvons voir comment, après la première réduction de moitié du Bitcoin en 2012, le prix de la crypto-monnaie a augmenté de 50,16%, passant de seulement 2,12 $ à 1151 $ lors du pic de ce premier rallye haussier en 2013. Pour tomber à 213 dollars en 2015 en vue de la prochaine réduction de moitié.

Il a eu lieu en 2016 et a commencé la plus forte augmentation de l’histoire du prix du Bitcoin. Lorsque la crypto-monnaie a atteint 19499 $ en décembre 2017, son prix le plus élevé à ce jour. Avant de retomber à nouveau à un plancher autour de 3000 $, récupérant à la mi-2019 à l’avance par la troisième réduction de moitié du BTC survenue il y a quelques mois.

Tout ce qui monte doit tomber

Cependant, cette théorie qui devrait nous dire que le prix du Bitcoin est sur le point d’atteindre un nouveau pic dans les mois à venir, n’a pas été unanimement acceptée par la communauté. En fait, de nombreux analystes, allant des crypto-sceptiques comme Peter Schiff aux crypto-influenceurs comme Vitalik Buterin, soulignent les baisses qui suivent chaque réduction de moitié pour prouver que la hausse du prix du Bitcoin n’est en aucun cas certaine.

Ainsi, ceux qui suivent cette logique de pensée, voient dans les augmentations du prix du Bitcoin une impulsion spéculative. En outre, stimulé par la couverture médiatique donnée aux rassemblements de la BTC attirant des capitaux du monde entier, dans l’espoir de réaliser des bénéfices rapides. Ce qui conduirait finalement au krach de la monnaie virtuelle lorsque cet élan s’épuisera et que le marché reviendra à la normale.

Il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait un nouveau rallye haussier après la dernière réduction de moitié sur la blockchain Bitcoin. Et si cela se produit, il ne serait vraiment pas alimenté par le Halving ou un autre événement de ce style. Cela tente de reproduire le fonctionnement des actifs de réserve de valeur dans une monnaie numérique telle que la BTC.

Qu’est-ce qui soutient le prix du Bitcoin?

Cependant, les deux théories laissent de côté un élément fondamental pour vraiment comprendre le prix du Bitcoin. Eh bien, la rareté et la spéculation sont des éléments importants pour lire le marché. Mais ils ne sont pas du tout le facteur fondamental qui détermine le fait que la crypto-monnaie a de la valeur pour les utilisateurs.

Et c’est que, comme toute autre marchandise, la valeur de Bitcoin réside dans le fait que la monnaie virtuelle est utile pour ses utilisateurs. Par conséquent, la meilleure garantie que nous pouvons avoir sur le prix du BTC et son avenir, réside en premier lieu dans sa technologie, et en second lieu dans son adoption.

Quant au premier élément, la technologie Blockchain, fondement sur lequel repose le fonctionnement du Bitcoin, prend chaque jour plus d’importance. Ce ne sont plus seulement des groupes de développeurs soucieux de la confidentialité qui créent de nouvelles utilisations pour les blockchains. Au contraire, des gouvernements comme la Chine ou des entreprises comme Wells Fargo et Goldman Sachs utilisent également la Blockchain à leur avantage.

D’autre part, lors de l’adoption, le travail effectué par des entreprises telles que Binance, Ripple ou Coinbase, a créé une infrastructure impressionnante dans le monde ces dernières années. Ce qui a grandement facilité l’utilisation du Bitcoin, augmentant son adoption par la population. Ainsi, quel que soit le point de vue dans lequel il est vu, il ne fait aucun doute que Bitcoin ne cessera pas d’avoir une valeur élevée à l’avenir, car il continuera à être très utile.

