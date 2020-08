Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont annoncé la naissance de leur premier enfant, mais quel est le nom du bébé et y a-t-il une signification particulière derrière?

Avec le monde dans un état si chaotique en 2020, il est important de saisir toutes les bonnes nouvelles que nous pouvons.

Et pour Chris Pratt et sa femme Katherine Schwarzenegger, le couple a annoncé la plus heureuse nouvelle qu’ils auraient pu espérer.

Le 10 août 2020, le couple s’est rendu sur leurs réseaux sociaux respectifs pour annoncer la naissance de leur premier enfant.

Mais comment s’appelle leur nouveau-né et quelle est la signification de son nom?

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger annoncent la naissance d’une petite fille

Le 10 août 2020, Chris Pratt et son épouse Katherine Schwarzenegger se sont rendus sur les réseaux sociaux pour annoncer officiellement la naissance de leur premier enfant depuis leur mariage en juin 2019.

L’enfant du couple est une fille et s’appelle Lyla Maria Schwarzenegger Pratt.

La star hollywoodienne Chris Pratt a annoncé la naissance de sa fille à ses 28 millions d’abonnés Instagram avec la légende touchante:

«Nous sommes ravis d’annoncer la naissance de notre fille, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Nous ne pourrions pas être plus heureux. La maman et le bébé vont très bien. Nous sommes extrêmement bénis. J’adore Katherine et Chris. »

Lyla Maria Schwarzenegger Pratt nom expliqué

Quand tout est mis en page, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt est une bouchée, alors décomposons le nom et commençons par le début.

Lyla est le prénom du bébé et est d’origine arabe selon le nom Berry et signifie «nuit» ou «beauté noire».

Le deuxième prénom de Lyla, Maria, est un hommage à sa grand-mère, la mère de Katherine, Maria Shriver, mariée à la superstar hollywoodienne Arnold Schwarzenegger entre 1986 et 2017.

Et enfin, le double nom de famille de Lyla est dû au fait que Chris et Katherine ont choisi de conserver leurs noms respectifs lorsqu’ils se sont mariés en 2019 afin que leur fille puisse avoir les deux.

Lyla est le deuxième enfant de Pratt

Lyla est en fait le deuxième enfant de Chris Pratt.

Entre 2009 et 2018, Pratt a été marié à Anna Faris de la renommée du film effrayant après la rencontre du couple lors du tournage de Take Me Home Tonight.

Le couple a eu un enfant ensemble, un garçon nommé Jack, né neuf semaines prématuré en août 2012.

Jack approche maintenant de son huitième anniversaire et vit actuellement avec sa mère, Anna.

