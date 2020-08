Et si vous viviez dans un endroit où tout ce dont vous avez besoin est à quelques minutes à pied ou à vélo?

Un endroit où vous avez un marché à proximité, des restaurants, l’école des enfants, votre travail …

Alors tu vivrais dans ongle «15 minutes de ville ».

Ce concept de ville va dans le sens inverse de l’urbanisme des 100 dernières années qui séparait l’espace résidentiel du travail, du commerce, de l’industrie et du divertissement.

C’est aussi ce que Paris met en œuvre depuis cette année et dans le cadre du plan de la maire de la ville Anne Hidalgo, avant même que la pandémie de coronavirus ne se déclenche, réduire la pollution et améliorer la qualité de vie de ses habitants.

«Nous transformons les rues pour les vélos et les piétons, avec plus de végétation et de sources, car pour lutter contre le changement climatique, il faut du frais et du vert», explique l’urbaniste franco-colombien Carlos Moreno, consultant pour Hidalgo à Paris, à BBC Mundo.

Mais il existe également un autre type de transformation, comme réutilisation du mobilier urbain pour d’autres usageset le mélange de quartiers résidentiels avec commerces, entre autres modifications.

À quoi ressemble exactement une « ville de 15 minutes »? Pourrait-il être reproduit en Amérique latine? Et comment pourrait-il contribuer à la reprise économique après la pandémie?

Réponse au changement climatique

Le concept « Ville de 15 minutes » ou « ville d’un quart d’heure » Il a été inventé par Carlos Moreno, directeur scientifique et professeur d’Entrepreneuriat, Territoire et Innovation (ETI) à l’Université de la Sorbonne à Paris.

Il s’est à son tour inspiré d’autres enquêtes et contributions, comme celle de la journaliste et militante Jane Jacobs, qui a soutenu que la proximité est la clé pour rendre les villes plus vivantes.

«La ville de 15 minutes» vise à réduire les émissions de CO2. .

«Plus de la moitié de la planète sont des sites urbains. Nous sommes confrontés au changement climatique qui nous oblige à réduire radicalement nos émissions de CO2 (dioxyde de carbone), et les villes sont celles qui en produisent principalement, à travers le transport et le logement », explique Moreno.

«La «ville de 15 minutes« est une réponse originale au problème du changement climatique, offrir une diminution des déplacements forcés qui se produisent dans les villes d’aujourd’hui vers des lieux de fréquentation fréquente pour créer l’accessibilité aux services nécessaires et vivre en ville à distance de marche ou de vélo », décrit l’expert.