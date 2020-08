Josefa González-Blanco, qui fut la première secrétaire à l’environnement et aux ressources naturelles de l’administration actuelle, n’a pas quitté le cabinet pour avoir retardé le départ d’un avion mais, en réalité, en raison d’une discussion animée avec AMLO pour son refus de réduire les dépenses. dans l’un des domaines nécessitant des ressources en cas d’urgence potentielle, ce qui a provoqué la rupture de la relation entre les deux. L’avion n’était qu’un prétexte. La confiance était déjà gravement endommagée.

De son côté, Carlos Manuel Urzúa, alors secrétaire au Trésor, a décidé de dire au revoir sous prétexte que les décisions étaient prises sans un soutien suffisant.

Maintenant, avec la pandémie, le gouvernement a durci sa position autour de son modèle de pays mais, aussi, le chaos dans les finances et les querelles sur la portée des politiques publiques se sont intensifiés. Bref, on a beaucoup parlé de la soi-disant quatrième transformation, mais elle manque de planification. Il y a une idéologie et des motivations. Il manque beaucoup de structure pour mesurer les buts et les objectifs.

Exemples: le Plan national de développement (PND) 2019-2024 se révèle être davantage une déclaration politique et a été préparé sans envisager une pandémie (personne n’aurait pu l’imaginer, mais les projections ont été orientées dans des conditions très différentes de celles qui existent actuellement); Les objectifs du PND contredisent son annexe (le plan soutient qu’il n’y aura plus de taxes et l’annexe prévoit d’augmenter la collecte), il y a quelques jours à peine (5 août) AMLO a approuvé le Programme national de financement du développement 2020-2024, au temps, il n’y a pas de concordance entre les programmes sectoriels et le PND.

Par conséquent, le PND n’est plus applicable tel qu’il était proposé. Il doit recevoir des ajustements. De plus, ce document ne considère pas les plans de développement de l’État. Peut-être qu’un addendum avec des perspectives post-COVID-19 pourrait valoir la peine d’être envisagé. Mais aussi repenser certaines politiques publiques appropriées pour le moment. Comme Carlos Manuel Urzúa l’a avoué dans sa lettre de démission, toute politique économique doit être menée sur la base de preuves, en tenant compte des divers effets qu’elle peut avoir et sans tout extrémisme, que ce soit de droite ou de gauche.

Paradoxalement, la planification est la base des économies socialistes développées (Russie, Chine, par exemple). Mais le Mexique est dans les limbes. Ni dans le néolibéralisme pour promouvoir l’exercice de l’investissement avec des motivations économiques, ni dans la planification de l’objectif social. Une grande contradiction.

