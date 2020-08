Qu’est-ce que l’Hybrid Agile?

Agile hybride est un terme fréquemment utilisé qui est si ambigu qu’il crée confusion et malentendu. Deux personnes utilisant le terme peuvent avoir deux intentions complètement différentes. Cet article fournit un cadre pour comprendre ce que les gens veulent généralement dire et aide à clarifier le terme, les termes associés et les différentes interprétations.

Qu’est-ce qu’un hybride?

Commençons par une définition de Hybrid utilisé comme adjectif:

hybride

concernant ou produits à partir de parents d’espèces, de variétés ou de races différentes ayant ou produits par une combinaison de deux ou plusieurs éléments distincts ayant deux types différents de composants remplissant essentiellement la même fonction

Donc, hybride est utilisé pour décrire deux ou plusieurs éléments en combinaison. L’intention est de créer quelque chose de mieux en tirant le meilleur parti de chacun des composants sous-jacents. Voici quelques exemples courants d’hybrides:

Harry Potter – Harry Potter est peut-être l’hybride le plus connu de tous les temps! Il est un hybride d’un sorcier (quelqu’un avec des pouvoirs magiques) avec un moldu (quelqu’un sans pouvoirs magiques). L’avantage évident d’être Harry Potter est que vous obtiendrez des livres écrits sur vous.Mule – Dans le règne animal, un bon exemple hybride est un mulet qui est la progéniture d’un âne mâle et d’un cheval femelle. Les mules sont plus patientes, robustes et durables que les chevaux et sont décrites comme moins obstinées et plus intelligentes que les ânes.La Prius – La Toyota Prius a été la première voiture hybride produite en série. La voiture contient un moteur électrique et des batteries pour la conduite en ville, ainsi qu’un moteur à essence et un réservoir de carburant pour des excursions plus longues. L’avantage de la Prius hybride est qu’elle produit un meilleur équilibre entre économie de carburant et performances que la propulsion électrique pure ou à combustion interne pure.

Jusqu’ici tout va bien, non? Mais une fois que nous avons commencé à examiner Agile puis Hybrid Agile, les choses commencent à devenir bancales.

Qu’est-ce que Agile?

La définition du dictionnaire d’agile fournit très peu d’aide. De Merriam Webster, Agile c’est:

agile

marqué par la capacité de se déplacer avec une grâce facile et rapide

La plupart d’entre vous connaissent probablement l’histoire du «Manifeste pour le développement logiciel agile» de 2001; une réunion d’experts où les 4 valeurs agiles et les 12 principes agiles ont été élaborés. Depuis ce rassemblement fatidique à Snowbird Utah, nous avons une idée claire de ce que signifie «développement logiciel agile».

La plupart des gens ont réduit le «développement logiciel agile» à «Agile». En outre, ces valeurs et principes du Manifeste pour le développement logiciel agile sont appliqués à d’autres types de travail qui n’incluent pas les logiciels. Cela comprend le marketing et les ventes, les automobiles et même l’agilité personnelle. Appeler quelque chose d’agile aujourd’hui pourrait signifier différentes choses.

Personnellement, j’interprète aujourd’hui «agile» comme une manière de travailler, ou une philosophie ou une méthode de développement compatible avec ces valeurs et principes agiles. Cela signifie généralement une approche qui:

Donne la priorité à la satisfaction du client Tirer parti des livraisons fréquentes pour obtenir des commentaires et de la prévisibilité Croire qu’il faut responsabiliser et faire confiance à l’équipe, lui demander de travailler à un rythme durable et laisser l’équipe s’auto-organiser Valorise la livraison de solutions de travail plutôt que la production de livrables intermédiaires comme la documentation , plutôt que d’essayer de restreindre ou d’éviter le changement Estime que les équipes doivent collaborer étroitement avec les clients, les demandeurs et les utilisateurs finaux Valeurs communiquant en face à face plutôt que par le biais de documents écrits Préfère bâtir la qualité tout au long plutôt que de couper les coins ronds pour atteindre un délai fixe ou une date d’engagement arbitraire Inspecte et s’adapte à améliorer continuellement la façon de travailler

Avantages de l’agilité

Pourquoi adopter ces méthodes de travail? Eh bien, les principaux avantages comprennent la satisfaction du client, la rapidité de livraison et la flexibilité ou la réactivité au changement. Celles-ci fournissent l’agilité commerciale nécessaire dans l’environnement concurrentiel actuel.

Digital.ai (anciennement Collabnet), le fournisseur de VersionOne, un outil de gestion du cycle de vie agile, crée une enquête annuelle qu’ils appellent le rapport annuel sur l’état de l’agilité. Le rapport 2020 a montré ce qui suit comme les principaux avantages obtenus en adoptant l’agilité.

Qu’est-ce que l’Hybrid Agile?

C’est lorsque nous commençons à utiliser le terme «hybride agile» que les roues commencent à tomber.

Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, hybride agile est un mélange de deux ou plusieurs approches agiles. Mélanger agile et cascade, comme le commun «Water-Scrum-Fall», est plus correctement appelé «approche de développement hybride».

Cette utilisation de l’agilité hybride est cohérente avec la façon dont Digital.ai utilise le terme dans son rapport annuel sur l’état de l’agilité. Jetez un œil au tableau ci-dessous intitulé «Méthodes et pratiques agiles» et aux hybrides mentionnés. Après Scrum, les trois catégories les plus élevées de méthodes agiles suivantes sont les hybrides, y compris les hybrides généraux, ScrumBan (Scrum + Kanban) et Scrum / XP.

La clé ici est que nous sommes hybrides, mais nous sommes toujours très cohérents avec les méthodes de travail agiles et les principes que j’ai énumérés ci-dessus.

Mais attendez, ce n’est pas ce que je voulais dire par Hybrid Agile

Je sais, je sais, ce n’est pas ce que VOUS entendiez par agile hybride. Ce que tu voulais probablement dire était approches de développement hybrides.

approche de développement

Méthode utilisée pour créer et faire évoluer le produit, le service ou le résultat au cours du cycle de vie du projet, telle qu’une méthode prédictive, itérative, incrémentielle, agile ou hybride.

Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à utiliser le terme hybride pour désigner un mélange d’Agile et de Traditionnel. Dans une enquête menée en 2020 par le Dr Ayelt Komus et son équipe de l’Université de Coblence, il a demandé aux répondants comment ils utilisaient des approches pour la planification et l’exécution de projets ou de développement. Un énorme 43% ont déclaré qu’ils utilisaient une forme mixte ou une approche hybride agile et traditionnelle. Étonnamment, seuls 20% ont déclaré utiliser des approches purement agiles. (Seulement 9% ont déclaré travailler dans un mode de gestion de projet toujours traditionnel)

Ou si vous êtes du camp PMI, vous pensez peut-être cycles de vie des projets hybrides. PMI a tendance à minimiser les valeurs et les méthodes de travail agiles et semble avoir relégué l’agilité à un type de cycle de vie de projet. Selon le Guide de Pratique Agile PMI:

« UNE cycle de vie d’un projet est la série de phases que traverse un projet du début à la fin. Une phase de projet est un ensemble d’activités de projet liées logiquement qui aboutissent à l’achèvement d’un ou plusieurs livrables. Les phases peuvent être séquentielles, itératives ou se chevaucher. »

Le guide pratique énumère ensuite les cycles de vie suivants:

Prédictif – Planification en gros en amont, puis exécution par phases séquencées en une seule passe. Également appelé cascade ou cascade.Itératif – Utilisez les commentaires d’un travail partiellement terminé pour améliorer le travail.Incrémentale – Une approche qui fournit le produit fini tout au long du cycle de vie sans attendre la fin.Agile – Approche qui exploite à la fois itérative et incrémentielle pour affiner les éléments de travail et livrer fréquemment.

Lorsque la plupart des gens utilisent le terme agile hybride, ils signifient un cycle de vie hybride ou une méthode de développement hybride. Plus précisément, ils signifient, mélanger un cadre agile (comme Scrum) avec une approche prédictive (comme la cascade).

Le mélange des deux approches n’apporterait-il pas moins d’avantages? Apprenez-en plus dans mon article sur les taux de réussite des projets agiles par rapport aux projets en cascade. En bref, les projets agiles ont 3 fois plus de chances de réussir.

Tout le chaos éclate

Et c’est là que tout le chaos éclate. Oubliez l’hybride Scrum / XP ou le ScrumBan au son étrange, ce sont tous deux de véritables hybrides agiles. Au lieu de cela, considérez les termes suivants, dont la plupart signifient Scrum + Predictive / Waterfall:

Eau – mêlée – chute – Peut également être écrit comme water-agile-fall ou plus précisément, water-scrum-fail. L’idée ici est de passer du temps à planifier le projet de manière approfondie, puis à utiliser Agile ou Scrum pour développer une solution, puis utiliser des approches plus prédictives pour déployer la solution.Scrummerfall – Un mélange de Scrum et de Waterfall, similaire à ce qui précède. Un expert décrit cela comme la pratique consistant à combiner Scrum et Waterfall afin d’assurer l’échec à un rythme beaucoup plus rapide qu’avec Waterfall seul.Waterfail – Voir l’élément précédent.EauScrum – Cela a été comparé au fait d’avoir à la fois une équipe de football américain et une équipe de football sur le terrain jouant en même temps.Agilish – Cela pourrait signifier à peu près n’importe quoi. Peut-être avez-vous dormi dans un Holiday Inn Express.

Cette approche a été reconnue dès 2013 par Forrester Research. Dans Water-Scrum-Fall est la réalité de l’agilité pour la plupart des organisations d’aujourd’hui, Forrester déclare que:

«La réalité est que l’approche adoptée par de nombreuses organisations, bien qu’inspirée du Manifeste Agile, est limitée à la fois par la culture organisationnelle et la gouvernance intuitive. Le résultat est une adoption Agile qui est à la fois difficile pour l’équipe Agile et qui ne parvient pas à tirer parti des avantages commerciaux d’Agile, tels qu’une mise sur le marché plus rapide, une valeur commerciale accrue et une flexibilité et une réactivité améliorées. « – Recherche Forrester

Ces résultats sont cohérents avec le rapport annuel sur l’état de l’agilité de Digital.ai mentionné précédemment. Le rapport 2020 mentionne la culture, la résistance au changement et un soutien de la direction inadéquat comme les principaux défis rencontrés lors de l’adoption d’Agile.

Les approches Waterfall + Agile échouent plus que Agile ou Waterfall

Cette alchimie agile fonctionne-t-elle? Comme vous pouvez l’imaginer si vous avez lu jusqu’ici, les approches qui combinent cascade et agile sont moins susceptibles de fournir les avantages souhaités. Ceci est étayé par une étude récente réalisée par Hewlett Packard Enterprise qui comprenait 400 professionnels de l’informatique que vous pouvez télécharger et lire ici.

Le rapport du Hewlett Packard spécule sur les raisons pour lesquelles ces approches mixtes ont tendance à moins réussir:

Pourquoi l’approche hybride serait-elle pire? C’est la seule approche qui chevauche implicitement deux méthodologies de développement qui tirent naturellement dans des directions différentes. Peut-être sont-ils incompatibles. – Les projets agiles réussissent mieux que les projets hybrides, Hewlett Packard Enterprise Development LP (2016)

Pas de culture Agile = pas d’avantages Agile

Une autre raison majeure pour laquelle ces projets qui combinent cascade et agilité ne fonctionnent pas est liée à la culture. La plupart des gens qui mélangent ces approches se concentrent uniquement sur les processus et la documentation. Mais l’agilité est vraiment plus axée sur l’état d’esprit et la culture. Il me semble évident que sans adopter la culture, la mentalité et les méthodes de travail agiles, les gens n’auront pas ces avantages agiles.

Quelques questions évidentes émergent. D’abord pourquoi toute la résistance au changement? Deuxièmement, pourquoi opter pour «agile» si vous n’obtenez pas les avantages?

Je me demande si le principal moteur de la recherche de «l’agilité hybride» n’est pas du tout l’agilité. Le moteur de «l’hybride agile» semble être de s’accrocher aux méthodes de travail précédentes telles que les approches prédictives / en cascade.

J’entends souvent cela: «Pouvons-nous tirer le meilleur parti des deux approches pour créer quelque chose de mieux?»

Je ne sais pas. Pouvez-vous prendre le meilleur des régimes paléo et végétalien et les mettre ensemble?

Ma théorie est que les gens veulent les avantages, mais ils ne veulent pas renoncer à leurs méthodes de travail traditionnelles. Ils veulent la satisfaction des clients, mais ils ne pratiquent pas les livraisons fréquentes, les boucles de rétroaction courtes et l’acceptation des besoins changeants. Ou ils veulent des équipes productives mais ils ne veulent pas d’équipes auto-organisées. Ou ils veulent une livraison prédictive, mais ils imposent des délais irréalistes à l’équipe plutôt que de laisser l’équipe décider de la quantité de travail à effectuer.

Note rapide – Les approches bimodales peuvent fonctionner

Il y a une autre saveur qui n’est pas un véritable hybride. C’est là que les organisations ont plusieurs méthodes de développement et emploient différentes méthodes par projet. Ainsi, un projet peut suivre une approche agile tandis qu’un autre suit une approche plus prédictive ou en cascade.

Je pense que ce sont généralement OK. J’ai vu différentes approches utilisées dans le même programme avec succès. Là où je trace la ligne, c’est en utilisant les deux approches pour les mêmes personnes, équipe ou projet.

Sommes-nous tous clairs sur l’agilité hybride maintenant?

J’espère que ce discours vous a aidé à comprendre certains des écarts de terminologie. Et j’espère que vous serez en mesure de mieux comprendre l’agilité hybride. Nous explorons davantage l’alchimie agile dans mon article connexe, comment réussir avec des approches agiles hybrides et mixtes.

J’adorerais entendre votre opinion à ce sujet. Utilisez-vous une méthode de développement hybride agile ou hybride? Comment cela fonctionne-t-il pour vous?

Cet article a été initialement publié sur le blog de Viality Chicago et a été republié avec autorisation.

Cet article Qu’est-ce que l’Hybrid Agile? – Communauté Business 2 est apparu en premier sur actualité.