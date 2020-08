HISTOIRES CONNEXES

Un trio de vétérans de l’industrie, deux autres nominés éternels et un nouveau venu au visage frais… quel drôle d’homme rira le dernier lorsque le lauréat aux Emmy Awards pour acteur principal dans une série comique sera révélé?

Bill Hader de Barry a gagné dans cette catégorie les deux dernières années consécutives, mais comme nous attendons toujours (avec impatience) la troisième saison de Barry, nous verrons un nouveau gagnant cette année. En fait, aucun des six nominés de cette année n’a encore gagné pour leurs rôles actuels… mais trois d’entre eux ont touché l’or aux Emmy par le passé. Ted Danson, partant pour la dernière saison de The Good Place sur NBC, a gagné pour la dernière fois en 1993 pour avoir joué Sam Malone sur Cheers. Michael Douglas, avec un deuxième signe d’affilée pour The Kominsky Method de Netflix, a remporté en 2013 pour avoir joué à Liberace dans HBO’s Behind the Candelabra. Et le candidat de Schitt’s Creek, Eugene Levy, a remporté deux Emmys d’écriture dans les années 1970 pendant ses jours sur SCTV.

De plus, deux visages familiers aux électeurs d’Emmy sont à la recherche de leur première victoire en carrière: l’étoile noire Anthony Anderson, pour une sixième année consécutive; et Don Cheadle, qui a marqué un deuxième signe de tête pour avoir joué le négociant en bourse Mo Monroe lors du Black Monday de Showtime. (Il a également compté quatre nominations dans cette catégorie pour sa précédente série Showtime, House of Lies.) Pour compléter la catégorie, un véritable nouveau venu: Ramy Youssef, nominé pour la deuxième saison de Hulu’s Ramy. Youssef a cependant remporté le Golden Globe dans cette catégorie plus tôt cette année, alors ne le comptez pas pour le moment.

Alors, quel acteur mérite de succéder à Hader et de commencer sa propre série de victoires lorsque les Emmys seront distribués le dimanche 20 septembre? Votez pour votre favori dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires pour défendre votre choix.

Tous les jours jusqu’au 28 août, nous publierons un autre « Qui devrait gagner? » , alors assurez-vous de visiter TVLine.com chaque jour pour déterminer qui mérite l’honneur le plus prestigieux de la télévision. (Pour une liste des principaux nominés aux Emmy Awards cette année, cliquez ici.)

