Trois nouveaux titres sont arrivés sur Netflix US au cours du week-end et nous allons faire un récapitulatif complet des 7 derniers jours pour voir les nouveautés et les tendances.

Au cas où vous cherchez ce qui se passe la semaine prochaine, le titre de la semaine est les deux premières saisons de Cobra Kai, mais il y a aussi un certain nombre d’autres faits saillants.

1BR (2019)

Genre: Drame, Horreur, Thriller

Réalisateur: David Marmor

Jeter: Nicole Brydon Bloom, Giles Matthey, Taylor Nichols, Alan Blumenfeld

Écrivain: David Marmor

Durée: 90 min

Le titre principal de ce week-end est 1BR, une horreur qui a remporté le prix du meilleur film au Fractured Visions Film Festival et a également inscrit Nicole Brydon Bloom meilleure actrice au Nightmare Film Festival.

Les critiques sont plutôt intermédiaires, les critiques et le public étant généralement favorables.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre en plongeant dans le film:

«À la recherche de son indépendance, une jeune femme déménage à Los Angeles et s’installe dans un complexe d’appartements chaleureux avec un sens de la communauté inquiétant.

Baewatch: Contrôle parental (Saison 1)

Genre: Réalité, Britannique

Netflix a importé un certain nombre de séries de téléréalité britanniques au cours de l’année, Glow Up et The Great British Baking Show en étant les plus grands exemples.

Maintenant, nous avons une toute nouvelle émission de farces / rencontres où les couples partent en escapades romantiques avec leurs familles assises juste à l’extérieur du cadre pour appeler les photos de l’escapade.

Liste complète des nouveautés sur Netflix pour le 23 août 2020

1 nouveaux films ajoutés aujourd’hui2 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’huiBaewatch: Parental Guidance (Season 1) Ojos in d ‘House (Season 1)

Liste complète des nouveautés Netflix la semaine dernière

19 nouveaux films ajoutés cette semaine1BR (2019) Classe de 83 (2020) Netflix OriginalDark Forces (2020) Netflix OriginalDrunk Parents (2019) Good Kisser (2019) John essayait de contacter des extraterrestres (2020) Netflix OriginalJohnny English (2003) Kill the Irishman (2011) Les Misérables (2012) Little Singham: Kaal Ka Badla (2020) Meet the In-Laws (2016) Norm of the North: Keys to the Kingdom (2018) Scarecrow (2019) Semesta (2018) Seventh Son (2014) Les crimes qui lient (Crímenes de familia) (2020) Netflix OriginalLe fondateur (2016) La soirée pyjama (2020) Quel est votre Raashee? (2009) 19 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaineAlien TV (Saison 1) Netflix OriginalBaewatch: Parental Guidance (Saison 1) Biohackers (Saison 1) Netflix OriginalBread Barbershop (Saison 1) Crazy Awesome Teachers (Guru-Guru Gokil) (Saison 1) Netflix OriginalDeMarcus Family Rules (Saison 1) Netflix OriginalDérè: An African Tale (Saison 1) Glitch Techs (Saison 2) Netflix OriginalGoedam (Saison 1) Great Pretender (Saison 1) Netflix Original High Score (Série limitée) Netflix OriginalHoops (Saison 1) Netflix OriginalLucifer (Saison 5 – Partie 1) Netflix OriginalOjos in d ‘House (Saison 1) Rita (Saison 5) Netflix OriginalRust Valley Restorers (Saison 3) Netflix OriginalStranger (Saison 2) Takki (2 saisons) Le jeu (3 saisons)

Titres les plus populaires sur Netflix US le 23 août

Top 10 des filmsPuissance du projetLa soirée pyjama Les parents ivresM. Peabody & ShermanLe Mari PerduSeventh SonDespicable MeFearlessJurassic ParkLe GrinchTop 10 Séries TéléviséesLuciferLa Légende de KorraL’Académie Des ParapluiesHigh ScoreCerceauxRust Valley Restorers

Que regardez-vous sur Netflix ce week-end? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.