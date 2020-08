Ce n’est pas souvent que deux superstars de sports différents se réunissent pour une collaboration. Aujourd’hui, la légende du tennis Rafael Nadal et la légende du golf Tiger Woods auraient collaboré à un nouveau design de chaussures Nike.

Rafael Nadal et Tiger Woods collaborent sur un nouveau design de chaussures Nike

La légende du tennis espagnol Nadal et la légende du golf américain Woods se sont réunis pour les chaussures de tennis Nike Rafa X Tiger Vapor Cage 4 pour hommes, qui seront publiées en édition limitée.

La chaussure serait sortie le 24 août en édition limitée et arborera le logo de Nadal sur la chaussure droite et le logo Woods sur la chaussure gauche et viendra dans une combinaison de noir et d’argent. Selon le site de Tennis Express, les chaussures de tennis Nike Rafa X Tiger Vapor Cage 4 pour hommes « présentent des éléments de design emblématiques qui se concentrent sur ces grands champions …

il est conçu pour durer afin que vous puissiez jouer dur sur le court tout en conservant un excellent mélange de traction, de stabilité et de réponse. « Nadal est également connu pour être un golfeur passionné et Woods a été vu en train d’encourager l’Espagnol à l’US Open de l’année dernière.

Nadal avait dit que jouer devant Tiger Woods à l’US Open était très spécial. «C’est un immense honneur de jouer devant tous [New York fans] mais jouer devant Tiger est une chose très spéciale. J’ai toujours dit que je n’ai pas d’idoles, mais si je le faisais, je devrais dire qu’une idole, c’est lui. »

#tetennisshoetuesday 👟 Promenez-vous du côté sauvage avec les nouvelles chaussures de tennis Rafa X Tiger Cage 4 🌾🐅🌾 Découvrez-le⤵️https: //t.co/5ZMsU6bqbO Bientôt disponible! Navires 8/24 # Nike #NikeCourt #Rafa #Tennis #TennisExpress pic.twitter.com/Sm5HGBbc4Z – Tennis Express (@TennisExpress) 18 août 2020

Rafael Nadal est un 19 fois champion du Grand Chelem en tennis – qui est le deuxième plus grand nombre dans l’histoire du tennis masculin derrière Roger Federer, qui a 20 titres du Grand Chelem.

L’Espagnol a décidé de sauter le prochain US Open à New York en raison de préoccupations concernant les voyages pendant la crise mondiale actuelle. Rafael Nadal a remporté l’année dernière l’Open de France et l’US Open et est actuellement classé n ° 2 mondial.

L’Espagnol a déclaré qu’il prendrait un appel sur la prochaine saison sur terre battue plus proche du temps, mais beaucoup estiment qu’il est susceptible de jouer à Roland Garros où il visera à remporter son 13e titre record à Roland-Garros. (Crédit d’image – Compte Twitter de Tennis Express)