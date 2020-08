Rafael Nadal n’a disputé que 48 matches en 2012 et a raté la deuxième partie de saison en raison d’une blessure au genou gauche. L’Espagnol est revenu plus fort en 2013 pour l’une de ses meilleures performances en carrière, remportant dix titres en 14 finales et terminant la saison en tant que no.

1 joueur. De retour en février à Vina del Mar, Nadal a conquis Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells, Barcelone, Madrid, Rome et Roland Garros avant une perte surprenante lors du premier tour à Wimbledon face à Steve Darcis en deux sets.

Il était temps pour les terrains durs et Montréal, de n’entrer que dans le deuxième événement ATP sur la surface rapide après Miami 2012 et de continuer là où il était parti à Indian Wells, allant jusqu’au bout pour remporter déjà le huitième titre de la saison et le quatrième au Masters. Niveau 1000.

Rafa n’a perdu que deux matchs contre Jesse Levine au deuxième tour, battant Jerzy Janowicz en deux sets pour atteindre le quart de finale où Marinko Matosevic n’avait aucune chance, envoyant Rafa en demi-finale où il a affronté un défi ultime à Novak Djokovic.

Après deux heures et 29 minutes, Rafa a renversé le numéro mondial. 1 6-4, 3-6, 7-6 pour accéder à la finale pour la première fois en cinq ans. Le 11 août, Nadal a battu le favori local Milos Raonic 6-2, 6-2 en 68 minutes pour le 25e titre du Masters 1000, dominant du début à la fin pour laisser Milos loin derrière.

C’était la première finale à ce niveau pour le Canadien de 22 ans, ayant passé plus de quatre heures et demie sur le terrain les deux jours précédents et n’ayant plus rien dans le réservoir pour un rival aussi fort. Face à face pour la quatrième fois, Nadal a remporté la quatrième victoire en sets consécutifs, perdant sept points au service et repoussant les trois points de rupture pour faire monter la pression de l’autre côté du filet, ce que Milos n’a pas pu supporter ce jour-là. .

Servant à seulement 50%, le Canadien a dû jouer sans son plus gros tir et ses points francs, se tenant impuissant contre l’Espagnol dans les rallyes les plus prolongés et perdant du terrain dans ces quatre coups pour se contenter de la deuxième place.

Rafa ne s’est jamais trompé lors de la finale, volant près de la moitié des points de retour et convertissant les quatre chances de pause pour contrôler le tableau de bord et marcher vers la ligne d’arrivée en un rien de temps pour la finale la plus unilatérale ici en dix ans.

Raonic a à peine touché un vainqueur tandis que Nadal est resté à l’écart des erreurs directes, imposant ses coups et apprivoisant le tir initial de son rival pour obtenir l’avantage crucial. Milos a tenu à 15 dans le premier match avec un service de 237 km / h, espérant plus de ceux dans le reste de la rencontre et des chances au retour.

Rafa a tenu avec un as dans le deuxième match, créant une opportunité dans le prochain et saisissant la première pause lorsque Raonic a envoyé un coup droit long pour prendre la tête. L’Espagnol a confirmé l’avantage avec une autre prise confortable qui lui a valu une avance de 3-1, prenant cinq points d’affilée au retour pour forcer une erreur de volée de Milos lors du match suivant et augmenter l’avance à une double pause après un peu plus de 20 minutes.

Tenir à l’amour a livré un autre match facile pour Rafa, qui a scellé le premier match avec trois vainqueurs de service à 5-2 en 32 minutes, semblant solide comme le roc et déterminé à suivre la même voie dans le deuxième set. Incapable de dépasser Nadal avec le tir initial, Milos a frappé une double faute au début du deuxième set pour se retrouver un set et une rupture, avec Nadal progressant 2-0 grâce à un vainqueur du service, ce que nous aurions dû voir. Milos.

Le Canadien a finalement donné à sa foule de quoi se réjouir, créant trois points de rupture dans le quatrième match qui auraient pu le remettre en lice. Rafa est resté calme pour les effacer tous, tenant avec un as pour ramener le match à la maison et obtenir un coup de pouce encore plus significatif après une prise à 15 dans le sixième match.

Il n’y avait rien que Raonic puisse faire après ces occasions de pause qu’il a gaspillées, pulvérisant une erreur de coup droit pour subir une autre pause et pousser Rafael Nadal 5-2 devant. L’Espagnol a tenu à 15 quelques minutes plus tard pour célébrer le titre et lancer un été nord-américain historique qui l’a mené vers les trois grands titres, soulevant les trophées à Cincinnati et à l’US Open et restant invaincu sur les courts en dur cette saison.