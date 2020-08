L’ancien numéro 2 mondial en double Bruno Soares, du Brésil, a déclaré que Rafael Nadal sera un prétendant aux Jeux Olympiques de Tokyo en double l’année prochaine, bien qu’il ne joue pas régulièrement en double sur la tournée.

Bruno Soares dit que le duo de Rafael Nadal et Marc Lopez sera un danger aux Jeux de Tokyo

Dans une interview accordée à Olympic Call, Soares a parlé des paires de doubles aux Jeux Olympiques de Tokyo l’année prochaine.

«Nous avons toujours un plus grand souci pour les couples en double, comme les Colombiens (Juan Cabal et Robert Farah), les Français (Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut), les Britanniques (Jamie Murray / Neal Skupski), ils seront les favoris , avec moi et Marcelo (Melo).

Mais il existe d’autres paires. Prenons l’exemple de Rafael Nadal et Marc Lopez, ils sont des anciens, ils jouent ensemble depuis dix ans, bien que Nadal ne joue pas en double sur le circuit, on connaît le danger de ce duo. «

Nadal et Lopez avaient remporté la médaille d’or en double aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. La légende du tennis espagnol a remporté 11 titres en double au cours de sa carrière, dont quelques épreuves de la série Masters 1000. Soares, 38 ans, actuellement classée No.

25 au monde en double, a ajouté que l’une des meilleures choses à propos de l’épreuve de double aux Jeux olympiques était les paires surprises au tournoi. « La chose la plus cool à propos des Jeux Olympiques est cette incertitude, la façon dont certaines paires sont formées, qui ne jouent pas le circuit, il y a toujours un manque d’informations et en même temps cette surprise sur la performance de la paire, c’est l’une des les choses cool sur la dynamique des Jeux olympiques. «

Bruno Soares a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2016, en partenariat avec Jamie Murray, et le duo a ensuite remporté le deuxième titre en double masculin à l’US Open 2016.

Il a également remporté trois titres du Grand Chelem en double mixte, deux à l’US Open, en 2012 et 2014, et un à l’Open d’Australie en 2016. Soares a remporté 32 titres sur la tournée ATP en double en plus d’atteindre 30 finales ATP. Il a atteint les quarts de finale de l’épreuve de double lors des deux Jeux Olympiques précédents et espère faire mieux à Tokyo la saison prochaine.

Soares a également atteint les demi-finales des finales de l’ATP Tour de fin de saison à quatre reprises en 2013, 2016, 2017 et 2018. En simple, Soares a culminé à la 221e place du classement mondial.