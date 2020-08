Le Web est connu pour être un monde varié est très riche en ressources, le monde entier fonde désormais une partie de son fonctionnement grâce à internet, le fameux réseau qui nous permet d’éliminer les distances et de mener des actions liées à notre vie quotidienne, allant de la visualisation de nos séries TV préférées à la gestion de notre compte bancaire.

Bien évidemment tout ce qui brille n’est pas d’or, en fait, tout comme le Web regorge de potentiel, il est aussi plein de risquesEn fait, des utilisateurs moins respectables circulent dans le réseau qui exploitent la totalité de la connexion à des fins frauduleuses et illégales, y introduisant des programmes ennuyeux et dangereux tels que des ransomwares.

Les logiciels malveillants de la catégorie des ransomwares ne sont rien de plus que des programmes petits mais très sophistiqués qui une fois pénétrés dans un PC et exécutés, ils ne font que crypter les données à l’intérieur et ensuite vous demander une rançon pour obtenir la clé de décryptage, une rançon à payer en bitcoins généralement mais qui, si elle est payée, ne vous conduira souvent à aucun résultat autre que formater le PC et perdre toutes les données qu’il contient en l’absence de sauvegarde .

L’outil gratuit qui sauvegarde les données de millions d’utilisateurs

Il a été récemment mis en ligne par Europol un nouvel outil appelé « No More Ransom » qui, en basant son fonctionnement sur un puissant logiciel appelé « Crypto Sheriff », est capable de lutter efficacement contre les pirates et de récupérer des données cryptées sans payer de rançon.

Le programme semble fonctionner correctement, il a en effet enregistré jusqu’à présent, plus de 4,2 millions de visiteurs en provenance de 188 pays différents, bloquant les demandes de rançon de 632 millions de dollars, qui risquaient de se retrouver dans les poches des hackers.

Le portail est alimenté par la contribution de ben 163 partenaires et est actuellement capable de bien décrypter 140 types de ransomwares différents, avec jusqu’à 28 outils de décryptage ajoutés l’année dernière seulement.

Pour accéder à cette ressource, il suffit de se rendre sur le site officiel si vous suivez les étapes indiquées, s’il est possible de procéder au décryptage, le portail téléchargera l’outil approprié, disponible en 36 langues dont l’italien.