New Delhi: le chef du BJP et ministre du Droit de l’Union, Ravi Shankar Prasad, a salué mercredi une décision de la Cour suprême confirmant une enquête du CBI dans le cas de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput comme un triomphe de la justice. Il a également salué le « courage exemplaire » de la famille de l’acteur et le « désir irrésistible du peuple indien » de voir justice dans cette affaire et l’a qualifié de nouveau jalon.

« La justice triomphe! L’âme du regretté acteur Sushant Singh Rajput reposera sûrement désormais en paix avec l’assurance d’une enquête équitable de CBI sur la FIR déposée à Patna par la police du Bihar dont la demande de transfert de l’affaire à CBI a été validée par la Suprême Cour », a tweeté Prasad.

La Cour suprême a confirmé mercredi le transfert d’une FIR, déposée à Patna contre l’actrice Rhea Chakraborty et d’autres pour avoir prétendument encouragé le suicide de Rajput, à la CBI. Le tribunal suprême a déclaré que le gouvernement du Bihar était compétent pour transférer l’affaire à la CBI pour enquête.

Rajput, 34 ans, a été retrouvé suspendu au plafond de son appartement dans la banlieue de Bandra à Mumbai le 14 juin et depuis lors, la police de Mumbai a enquêté sur l’affaire en gardant à l’esprit différents angles.