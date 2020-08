Malgré le géant chinois il y a un an Vrai moi avait déclaré ne pas vouloir produire appareil dédié au secteur des jeux, les cartes sur la table pourraient bientôt changer.

Selon de récentes rumeurs, en effet, le géant envisage actuellement de produire et de lancer sur le marché un nouveau smartphone adapté au jeu. Découvrons les détails ensemble.

Realme envisage de produire un smartphone de jeu

La raison de ce changement soudain est qu’il s’agit d’appareils conçus pour une petite niche d’utilisateurs, alors que la marque vise actuellement à toucher un public beaucoup plus large. Pourtant, les choses ont commencé à changer avec l’arrivée du modèle X50 Pro Player Edition, un appareil qui introduit des fonctionnalités de jeu à bord du produit phare. En bref, c’était un Le signal d’ouverture de Realme au monde des smartphones de jeu et peut-être qu’il y en a peut-être plus sous la surface.

Via les canaux sociaux officiels, Realme a lancé un sondage dans lequel il demande les commentaires des fans sur l’expérience de jeu sur leurs smartphones. Tout utilisateur peut remplir le formulaire mis à disposition par le géant et dans celui-ci, il y a diverses questions sur le temps passé avec les jeux mobiles et d’autres détails.

Il se peut également que l’entreprise ait «reniflé» l’entreprise derrière ces appareils et décidé de jeter des accessoires qui pourrait améliorer l’expérience de ses fans sans forcément avoir à viser un produit phare ad hoc. Pour découvrir où se cache la vérité, il suffit d’attendre encore un peu.