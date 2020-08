Dormez et restez endormi chaque nuit avec cette application.

août

8, 2020

2 min de lecture

Tout le monde a besoin de son sommeil réparateur, mais les entrepreneurs encore plus que la plupart. Les Américains signalent une baisse dramatique de la qualité de vie lorsqu’ils sont incapables de dormir une nuit complète, et les entrepreneurs ne peuvent pas fonctionner au niveau élevé dont ils ont besoin pour faire prospérer leur entreprise lorsqu’ils sont épuisés. Si vous avez du mal à dormir toute la nuit, il est peut-être temps d’essayer Restflix.

Restflix est un service de streaming conçu pour aider les utilisateurs à s’endormir plus rapidement et à rester endormis toute la nuit. Il utilise une technologie éprouvée appelée battements binauraux pour exploiter la réactivité du cerveau au son et aider à créer un état méditatif et reposant. Vous pouvez écouter plus de 20 chaînes en direct qui proposent des sons apaisants, des histoires au coucher, des méditations guidées et bien plus encore, tous conçus pour vous permettre de passer une nuit de sommeil en douceur.

Restflix offre une vidéo et un son illimités sans interruption, vous aidant à surmonter l’insomnie, les acouphènes, l’anxiété nocturne et à frapper chaque jour avec plus d’énergie et de vigueur. Il est disponible sur toutes les principales plates-formes, y compris Apple TV, Roku, Fire TV, iOS et Android.

Même si vous n’avez pas de mal à dormir, Restflix peut être un outil précieux pour vous aider à vous détendre et à développer une pratique de méditation curative.

La bonne nouvelle est que les critiques confirment également ce qu’elles prétendent faire. Restflix a obtenu des notes 5 étoiles parfaites sur le Google Play Store et l’App Store, car cela fonctionne vraiment. Vous n’avez pas à vous battre pour dormir chaque nuit et à traîner chaque jour. Obtenez le meilleur sommeil de votre vie avec Restflix. En ce moment, vous pouvez économiser gros. Obtenez 40% de réduction sur un abonnement d’un an à seulement 29,99 $, 50% de réduction sur un abonnement de deux ans à 49,99 $ ou 59% de réduction sur un abonnement de trois ans à 59,99 $.