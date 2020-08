Grande victoire pour Villarreal dans les adieux de Santi Cazorla et Bruno Soriano, qui ont su dire au revoir au club sur le terrain et brillant dans un triomphe scellé dans la dernière étape avec amplitude. Journée émouvante à La Cerámica, un match tranquille, sans tension compétitive et avec un Villarreal qui scellait ainsi la cinquième place. Des larmes à l’adieu de deux stars, deux exemples, Don Santiago Cazorla et Don Bruno Soriano. Un jeu avec la figure d’Unai Emery en arrière-plan, puisque tout indique qu’il sera le nouvel entraîneur de Villarreal.

Villarreal CF

Andrés Fernández; Rubén Peña, Albiol, Pau, Alberto Moreno; Anguissa, Bruno (Morlanes, 88 ‘); Chukwueze (Ontiveros, 62 ‘), Iborra (Moi Gómez, 62’), Cazorla (Trigueros, 82 ‘); Gerard Moreno.

SD Eibar

Je le; Róber Correa, Burgos, Bigas (Pedro León, 78 ‘), Cote (Sergio Álvarez, 50’); De Blasis, Pape Diop, Cristóforo (Sergi Enrich, 78 ‘), Rafa Soares (Inui, 46’); Charles (Edu Expósito, 62 ‘), Kike García.

Buts

1-0 M.71 Anguissa. 2-0 M.86 Gerard Moreno. 3-0 M.89 Gerard Moreno. 4-0 M.94 Moi Gomez.

Arbitre

Alberola Rojas (Castille-Manchego). Pas de cartes.

Incidents

Estadi de La Ceràmica. Derrière des portes closes.

La réunion a commencé tranquillement, l’un et l’autre étant arrivés avec leurs devoirs plus que livrés. Eibar semblait mieux commencer, avec des occasions telles qu’un coup de pied dévié de Cote et un doublé très clair à 21 minutes, avec coup de volée de Kike García avec un arrêt d’Andrés, continuant le jeu pour le Tête déviée de l’Argentin De Blasis.

Lorsque Santi Cazorla a commencé à prendre la sienne, Villarreal s’est réveillé. Averti Gérard Moreno après 25 minutes par un tir croisé, mais les hommes de Mendilibar ont répondu par un coup de pied de l’avant, bas, bas, à la recherche du bâton, de Charles. Andres Fernandez il s’étira agilement et évita de zéro à un.

Le « tailcoat » Cazorla a été gainé, laissant de merveilleux détails tels qu’un centre millimétrique au cebza de Gerard Moreno, a tiré, et avec un crack ‘pipe’ sur son marqueur en action qui a fini par finir Iborra pour le dégagement du gardien Je le. Au repos, tranquillité dans un match sans tension et sans buts.

Blessure à Cote au début du deuxième acte, il a eu peur, car il s’est blessé et l’affaire semble grave. La réunion a continué de se dérouler sans heurts, ravir Santi Cazorla avec détail après détail. Villarreal a pardonné quelques options, jusqu’à ce que dans les vingt dernières minutes, celles de Calleja se déchaînent.

Anguissa a profité de la énième épicerie fine de Cazorla dans une passe filtrée pour aller en solo et faire 1-0. Le câlin du buteur avec Javi Calleja dans la célébration, un geste plein de significations. L’équipe est avec lui, il n’y avait aucun doute.

Puis ce fut le tour des hommages, Cazorla et Bruno remplacés par des applaudissements, malheureusement peu avec des stands vides. Et Gerard Moreno prendrait le relais, remportant presque le prix Zarra, meilleur buteur national avec un total de 18 buts.

L’expert a brillé avec un grand mouvement personnel à la 86e minute et a décroché une contre-attaque trois minutes plus tard pour sceller ce doublé. Un autre homme heureux terminerait la fête, l’ex de la Huesca Moi Gómez rendant les quatre à zéro presque dans le dernier soupir. Fête complète pour Cazorla et Bruno. Deux légendes.