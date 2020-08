Le billet pour la Ligue Europa a disparu le dernier jour. Getafe s’est écrasé contre Levante dans un match qui a eu jusqu’à quatre buts annulés, dont trois contre Bordalás. Un point insuffisant en raison de la victoire de Grenade et du nul du Real à Wanda. Le retour après l’accouchement n’a pas bien plu aux azulones qui restent huitièmes. Dehors.

LEV

AVOIR

j’ai soulevé

Koke; Coca, Postigo, Duarte, Toño (Clerc 67 ‘); Hernani (Campagne 67 ‘), Melero (Monterde 82’), Radoja, Morales (Blesa 89 ‘); Sergio León (Mayoral 67 ‘), Roger.

Getafe

Soria; Damián, Djené, Timor, Olivera; Cucurella (Portillo 89 ‘), Arambarri, Maksimovic, Jason (Hugo Duro 73’); Mata (Jorge Molina 80 ‘), Angel.

Arbitres

De Burgos Begoetxea (basque). T.A.: Toño (29 ‘), Radoja (51’) / Ángel (13 ‘), Timor (87’) Damián (90 ‘).

Incidents

Stade Ciutat de Valencia.

Getafe est sorti avec tout devant un Levante qui ne jouait plus rien et attendait son opportunité de contrer. Une première mi-temps très chargée avec jusqu’à trois buts annulés. Le VAR ne voulait pas de buts en trois jeux qui, même avec l’équipe et l’équipe, ne pouvaient dissiper les doutes. Le premier des trois buts a été pris par un Jaime Mata qui a avancé d’une demi-tête de plus.

Morales a presque donné le premier avec un changement de jeu de mémoire que Cucurella a téléchargé pour un ange qui a rencontré l’un des arrêts de Koke de la journée. Le gardien de but de Granota a supporté à merveille le tir dur de l’attaquant bleu. Quelques minutes plus tard, la controverse est revenue.

L’association Mata-Ángel a une fois de plus porté ses fruits avec un centre complété par la pointe canarienne. Le VAR est entré à nouveau pour annuler la cible en raison d’un précédent hors-jeu de Jaime, auteur d’assistance. Bien que méritant la victoire, le ‘Geta’ a donné à Levante de nombreuses occasions de courir derrière les centrales et dans l’une d’entre elles, ils ont eu peur.

Sergio León a hérité d’un mauvais rejet pour se tenir seul face à Soria et donner le but à Roger qui n’avait plus qu’à le pousser. Mais le VAR a marqué son «hattrick» particulier de buts refusés après plus de cinq minutes avec le jeu arrêté. Une indication de la justesse du hors-jeu. Il n’a pas non plus atteint le tableau de bord.

Mais le travail de la salle VOR ne s’est pas arrêté là. En seconde période, il a annulé un quatrième but, à nouveau à Ángel, qui a tout fait pour la balle morte que Koke a laissée avec un mauvais bloc. Le gardien a réagi rapidement, mis sa main et l’arbitre a considéré que c’était une faute après être allé le voir à l’écran.

La gaffe était telle avec le but que l’équipe madrilène a raté même un penalty. Le VAR, une fois de plus, a rappelé De Burgos Bengoextea à l’écran pour voir quelques mains de la cathédrale de Postigo. Jaime Mata l’a jeté sur le bois. Avec 0-0 et avec un autre œil sur les autres résultats, Getafe a vécu avec une certaine nervosité mais Levante a réduit le nombre d’arrivées.

La mauvaise nouvelle est arrivée à la 87e minute à Valence. But du Real dans le Wanda qui a laissé de côté les azulones. Le tirage au sort ne leur suffisait plus. La précipitation n’est jamais bonne et le désir de se rendre le plus rapidement possible dans la région de Levante a condamné ceux de Bordalás. Coke dans une contre-attaque et avec une fortune a terminé Getafe avec le but gagnant pour les Granotas. En 98. Une victoire depuis le redémarrage de la Liga. L’Europe s’est échappée.

