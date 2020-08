Le rêve européen de Getafe il a été tronqué au premier changement. Les de Bordalás ils ont joué face à face avec lui Inter de Milan. En fait, pendant certaines sections du jeu, ils étaient supérieurs, mais les objectifs de Lukaku et Erikse, ajouté au manque de visée des Madrilènes, mis à l’écart Ligue Europa à une équipe qui méritait plus.

Getafe a mieux commencé. Beaucoup mieux. Mais En fin de compte dans ce football, celui qui pardonne le paie et les Madrilènes l’ont prouvé en première mi-temps. Un but de Lukaku, qui a tiré la puissance physique pour gagner la position d’Etxeita et prendre un coup de fouet qui a fini par embrasser les filets de David Soria, a donné un avantage aux Italiens. dans une première mi-temps où ceux de Bordalás ont eu plus de chances, mais ils n’ont pas atteint le but. Il était difficile pour l’Inter Milan d’entrer dans le match, mais leur dynamite offensive suffisait.

Après avoir traversé les vestiaires Getafe est sorti pour tous. De nouveau autoritaire. Dominant à nouveau. Et encore sans chance face au but. Les minutes passaient et les occasions se succédaient. Les hommes de Conte avaient une chance de temps en temps et à chaque fois que Lautaro attrapait le ballon, la peur était palpable, mais Geta méritait un but qui était très proche d’atteindre à onze mètres. Après avoir consulté le VAR, l’arbitre du concours il a sifflé un penalty de la main de Godín que Jorge Molina a jeté.

Le bâton avait été formidable, mais il y avait du temps pour une équipe espagnole qui allait continuer d’essayer jusqu’à Eriksen, sur la première balle qu’il a touchée, il a trouvé une balle libre dans la zone et n’a pas pardonné pour clôturer un match très cruel avec un Getafe qui méritait plus, mais que les erreurs défensives et le manque de visée les condamnaient.