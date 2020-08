Comme le même acteur l’avait précédemment confirmé, nous avons assisté ce 22 août à un panel exclusif de Black Adam et à une séance de questions et réponses de Dwayne Johnson à l’occasion du DC FanDome, où il n’a pas arrêté de promettre le les fans que le travail qu’ils font dépassera les attentes élevées de tous ceux qui l’attendent, car en plus d’être un projet passionné du même Johnson dans lequel il travaille depuis plus de 10 ans, ce sera le film qui donne une touche à tout vu précédemment dans le DCEU.

Avec une vidéo d’introduction animée par le célèbre artiste numérique Bosslogic et l’illustrateur de bandes dessinées Jim Lee, le protagoniste a révélé et prévisualisé les premiers détails exclusifs du prochain film DCEU, soulignant parmi eux le premier aperçu de ce à quoi Dwayne Johnson ressemblera en tant que anti-héros emblématique et l’histoire de ses origines après avoir été esclave dans le pays mythique de Kahndaq il y a cinq mille ans.

Plus tard, Dwayne Johnson a répondu à quelques questions des fans en notant que Black Adam sera un héros, un anti-héros et un méchant extrêmement puissant qui repoussera toujours ses limites pour pousser ses pouvoirs à l’extrême au point de devenir « explosif, dangereux, mais en même temps très amical ». . De plus, le personnage restera toujours fidèle à ses idéaux, puisqu’il défendra la justice à tout prix en brisant le stéréotype du super-héros commun et fera le nécessaire pour l’atteindre.

De la même manière, on lui a demandé quel super-héros de DC il choisirait d’accompagner dans une aventure, ce à quoi il a répondu que Wonder Woman était un personnage qu’il admire. Cependant, il a également répondu que Superman, soulignant qu’une rencontre entre les deux personnages pouvait déclencher une grande amitié ou une énorme rivalité, et « que nous verrons probablement ce qui se passera ». Se pourrait-il que nous assistions au croisement tant attendu des deux personnages du film?

Dwayne Johnson a été rejoint par Noah Centineo, qui a récemment été confirmé comme étant Atom Smasher. Les deux acteurs ont discuté de la façon dont Centineo s’entraîne pour donner vie au héros, à quel point ce sera passionnant de travailler ensemble sur le plateau et a donné lieu à la présentation officielle de la JSA (Justice Society of America), l’équipe de héros qui viendra à révolutionner le DCEU selon Johnson lui-même et les membres qui le composeront.

Dans une vidéo animée, il s’est présenté à:

Avec l’introduction de la JSA dans le DCEU, Dwayne Johnson a promis que de nouvelles révélations plus excitantes arriveraient à l’avenir, car ils travaillent sur quelque chose de jamais vu auparavant et qui révolutionnera l’univers étendu de DC comme jamais auparavant. Par conséquent, avec cette déclaration, il a décidé d’envoyer un message d’avertissement aux membres de la Justice League:

« Vous devez laisser Flash, Shazam, Aquaman, Wonder Woman, Batman et Superman savoir quelque chose: les choses ne seront plus jamais les mêmes, car le point de pouvoir le plus élevé de l’univers DC est sur le point de changer. »

Black Adam devrait sortir en salles le 22 décembre 2021.

noir adam DC FanDome dceu Dwayne Johnson dwayne johnson noir adam

Eugenia Rivas Calderón Slytherin et une amoureuse de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais je regarde toujours Derry Girls.