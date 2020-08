Le match perdu en demi-finale de l’Open d’Australie aux mains du futur champion Novak Djokovic était le dernier de la saison pour Roger Federer. Au-delà de la suspension du circuit, provoquée par l’urgence du coronavirus, la blessure à son genou droit et la double opération chirurgicale auraient contraint le 20 fois champion du Grand Chelem à abandonner jusqu’en 2021.

Avec le retour aux compétitions, et deux majors encore à jouer, ses deux grands rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic, auront l’occasion de raccourcir voire d’égaler le record suisse: Nadal, vainqueur à Roland Garros, s’élèverait en fait à 20, tandis que pour Djokovic, même une attelle possible (et presque impossible) ne garantirait pas l’engagement.

S’exprimant sur un podcast, l’artiste français Mathieu Forget a récemment révélé à quel point il était impressionné par la superstar du tennis Roger Federer. Fils de l’ancien joueur Guy Forget, Mathieu a également affirmé que les meilleurs joueurs de tennis sont des artistes à part entière.

Oubliez Roger Federer

« La légèreté de Roger Federer quand il joue. Cela m’inspire beaucoup dans mon travail », a déclaré Mathieu Forget. «J’ai une théorie, qui vient de mon grand-père, sur la définition d’un artiste.

Un artiste est une personne qui parvient à élever sa profession ou son art au plus haut niveau possible « , a déclaré Forget. » Pour moi, Roger Federer, Nadal, Djokovic, Murray et tous les meilleurs au monde sont des artistes de tennis. Gael Monfils aussi.

Ils ont tous une façon de jouer qui est unique et ils le font avec élégance et facilité, ce qui demande non seulement du travail, mais aussi un talent artistique, un talent et une créativité incroyables. si les garanties sur les exemptions de quarantaine ne sont pas faites avant le tournoi, indique un rapport.

Selon un rapport de Marca, qui a une bonne réputation pour les scoops internes de l’ATP Tour, une «réunion secrète» a eu lieu entre l’ATP, l’USTA et le Players Council sur la question. Djokovic, le président du Players Council, était présent à la réunion et a déclaré que le «top 20» ne participerait pas à l’US Open si des garanties n’étaient pas faites.

Fait révélateur, Djokovic ne s’est pas encore engagé à l’US Open lui-même et semble se retenir de prendre une décision. Roger Federer ne sera pas non plus impliqué à l’US Open, mais en raison d’une blessure au genou. Gagner l’US Open rapprocherait le Serbe de cet objectif et c’est quelque chose auquel il pensera certainement.

Il n’a toujours pas confirmé qu’il jouera l’événement. Mais les fans chercheront sans aucun doute une affirmation de la part de Novak!