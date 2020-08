Roger Federer est largement considéré non seulement comme le plus grand joueur de tous les temps, mais il est également l’un des sportifs les plus aimés au monde. Grâce à un style de jeu élégant et une image nette hors du terrain, le phénomène suisse est adoré par les fans et admiré même par ses propres rivaux.

On se demande souvent dans quelle mesure son succès est dû à son talent naturel et à son éthique de travail. Il ne faut pas oublier que l’ancien numéro 1 mondial a eu tant de problèmes au début de sa carrière, alors qu’il luttait pour canaliser son potentiel infini dans la bonne direction.

S’exprimant dans l’émission de radio « Derribando Obstaculos », le champion argentin de bowling Lucas Legnani a comparé Federer et Nadal à deux stars du football Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Legnani sur Roger Federer

« Alors que Messi avait moins de portes à ouvrir pour devenir le grand joueur qu’il est peut-être, vous vous rendez compte qu’il y a un manque d’accès à la compréhension », a déclaré Lucas Legnani.

« Les gens aiment dire que Ronaldo est un phénomène en raison de sa qualité marchande; pourtant ce n’est pas du marketing, l’enfant est vraiment une bête. Un exemple parallèle de cela dans le tennis est Rafael Nadal » – at-il ajouté. «Rafa a beaucoup de talent aujourd’hui parce qu’il l’a découvert en cours de route.

Mais la vérité est que la route était physique pour lui, un chemin où le gars devait travailler incroyablement dur. Rafa et Cristiano, ce ne sont pas que du marketing, ce sont des efforts et un dévouement purs. Cependant, cela ne signifie pas que Roger Federer et Lionel Messi ne travaillent pas dur », a ajouté Legnani.

« Federer et Messi sont arrivés parce qu’ils sont tout simplement talentueux. Les deux avaient de nombreuses portes qu’ils devaient ouvrir dans le bon sens et bien d’autres qu’ils pouvaient ouvrir pour y arriver. » Legnani a également parlé des frustrations que traverse un athlète lorsqu’il passe une mauvaise journée ou se comporte en deçà des attentes.

« Pour moi, Roger Federer », a déclaré l’Argentin. « Tout le monde au tennis casse les raquettes comme s’ils possédaient une usine de raquettes. Mais si vous voyez Roger Federer, il ne casse jamais les raquettes, même pas près. Je sais qu’il utilise le combat en lui pour quelque chose de vraiment important sur le court.

Il est inévitable de casser des raquettes pour les joueurs de tennis quand ils ne voient rien qui fonctionne pour eux. Mais Federer se concentre automatiquement sur la suite car sinon, si vous continuez à faire glisser ce qui s’est passé plus tôt, cela ne sert à rien », a déclaré Legnani.