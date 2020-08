Roger Federer et Rafael Nadal: un affrontement herbe-terre battue. Les Suisses et les Espagnols en comparaison: Federer avec Wimbledon, Nadal avec Roland Garros. Pour comprendre la dimension mondiale de ces deux titans du sport, nous examinerons six facteurs égaux pour chacun d’eux, et nous verrons les différences entre Roger Federer au All England Club et Rafael Nadal au Bois de Boulogne.

Les titres. Commençons par les données les plus simples: Roger Federer a remporté 8 titres à Wimbledon, dont le dernier en 2017, battant Marin Cilic en trois sets. Grâce à cette victoire, le Suisse est devenu le détenteur du record des titres des Championnats, dépassant William Renshaw et Pete Sampras, tous deux avec 7 titres.

Nadal a remporté 12 titres à Roland Garros. Un record absolu, aussi bien en simple messieurs qu’en simple dames de toutes les Majors: personne n’a jamais remporté le même Chelem 12 fois. Seule Margaret Smith a remporté 11 fois l’Open d’Australie.

Les matchs gagnés. Federer a remporté 101 matchs à Wimbledon, Nadal a remporté 93 matchs à l’Opon français. La distance entre les deux est de 8 correspondances, donc fondamentalement, il y a beaucoup d’équilibre dans cette statistique. Federer a cinq ans de plus que Nadal, qui pourrait égaler et dépasser ce nombre.

Top 10 victoires. Roger a battu 19 top-10 à Londres, Nadal 12 top-10 à Paris. La domination de Nadal sur les courts en terre battue de Roland Garros était sans précédent: de 2005 à 2019, Rafa n’a remporté le titre qu’en 2009, 2015 et 2016, battant souvent ses 10 meilleurs rivaux comme Federer ou Novak Djokovic.

Les trois autres paramètres

Âge au premier titre Wimbledon / Roland Garros. Le Suisse a remporté son premier titre à Wimbledon à l’âge de 21 ans en 2003, battant Mark Philippoussis en finale en trois sets avec le score final de 7–6 (5), 6–2, 7–6 (3).

Nadal a remporté son premier Open de France en 2005, à l’âge de 19 ans, battant Mariano Puerta en finale pour 6–7 (6), 6–3, 6–1, 7–5. Plus longue séquence de victoires. La plus longue séquence de victoires de Roger Federer était de 40 à Wimbledon; La plus longue séquence de victoires de Rafael Nadal à Roland Garros était de 39.

Donc un paramètre en équilibre substantiel. Partecipations à Wimbledon et à Roland Garros. Roger Federer a participé 21 fois à Wimbledon: la remise a eu lieu lors de l’édition 2001, lorsqu’il a battu Pete Sampras en cinq sets.

Rafael Nadal a participé 15 fois à Roland Garros, écrivant l’histoire du tournoi parisien, tout comme Roger Federer avec le London Slam.