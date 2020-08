Le maestro suisse Roger Federer a récemment annoncé une triste nouvelle. Il a annoncé qu’il mettrait fin à sa saison 2020 alors qu’il subissait une deuxième opération au genou. Cette décision lui aurait permis de perdre beaucoup de points au début de l’ATP Tour. Mais, le nouveau système de classement adopté par l’ATP a sauvé sa position. Voici comment cela s’est passé.

Roger Federer profite du nouveau système de classement de l’ATP

Récemment, l’ATP a annoncé un nouveau système de classement en raison de la pandémie de coronavirus. Dans ce système, l’ATP couvrira 22 mois au lieu de 52 semaines. Ils prendront les 18 meilleurs tournois pour chaque joueur et les utiliseront pour le classement. Cependant, si un joueur a joué le même événement en 2019 et en 2020, les points de cet événement ne seront pas comptés deux fois.

Ainsi, dans ce nouveau système, Roger Federer peut défendre tous les points de ses tournois 2019 en ne jouant même pas les événements. Il est actuellement le n ° mondial. 4 et les seuls joueurs qui peuvent le déplacer de cette position sont – Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev.

Comment Medvedev peut-il dépasser Roger Federer?

De tous les 3 joueurs, Daniil Medvedev est le plus proche de dépasser Federer dans le classement. Cependant, il ne peut pas le dépasser en remportant le Masters de Cincinnati car il a remporté l’épreuve l’année dernière. Certaines des rares façons dont il peut dépasser Federer sont en remportant l’US Open ou l’italien ou en atteignant la finale de l’Open de France.

Comment Tsitsipas peut-il dépasser Federer?

Stefanos Tsitsipas est à 1885 points du Maestro suisse. Cela signifie qu’il peut dépasser Roger en remportant simplement l’US Open depuis qu’il a perdu au 1er tour l’année dernière. Cependant, il peut également le dépasser en remportant le Cincinnati Masters ou l’Open d’Italie et l’Open de France.

Comment Zverev peut-il dépasser Federer?

Sur les trois joueurs, le chemin de Zverev pour battre Federer dans le classement est le plus difficile car il a 3000 points de retard sur le Maestro suisse. Il devra gagner 3 des 4 épreuves pour pouvoir passer le Federer en toute sécurité. C’est certes difficile mais ce n’est certainement pas impossible.

Bien qu’il soit possible pour chacun des 3 joueurs NextGen de dépasser Roger, il peut ne pas être possible pour tous de le faire. C’est parce qu’ils vont se concurrencer. Et c’est pourquoi il est prudent de supposer que Roger restera dans le top 5 cette année.

Cela montre clairement comment la pandémie de coronavirus a aidé le maestro suisse à sauver son classement. Il allait rater l’année de toute façon à cause de ses chirurgies et si le Tour n’avait pas été suspendu, il aurait eu de vrais problèmes. Il aurait perdu 5265 points, ce qui signifie qu’il aurait terminé l’année comme le n ° mondial. 28. Federer est heureux que cela ne se soit pas produit et j’espère qu’il améliorera son classement en 2021.

Source: ATP