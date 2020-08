Roy Jones Jr. | Image: .

Le match d’exhibition de Roy Jones Jr. (66–9) contre Mike Tyson (50–6) a été reporté au 28 novembre. dans le but d’attirer encore plus d’attention et d’essayer d’augmenter les ventes PPV.

Une modification qui pourrait être considérée comme n’affectant pas négativement le match lui-même ou les boxeurs. Cependant, en parlant à Daily Mail, Jones menace de prendre sa retraite.

J’ai dû annuler d’autres choses pour être ici. Mon calendrier est à l’envers, j’ai dû changer les choses. C’est le plus gros problème, je ne suis plus boxeur à plein temps, donc je fais autre chose pour générer des revenus. Si je ne peux pas faire autre chose, je devrais être indemnisé pour cela. Pour changer mes schémas. C’est inadmissible.

«Nous essayons de le résoudre. Mes avocats discutent avec leurs avocats, essayant de trouver un moyen d’améliorer la situation et de nous indemniser. C’est le plus bénéfique pour moi. Si ça n’a pas de sens, le combat sera terminé. Pourquoi changer la date et gâcher le reste de mon année lorsque j’ai accepté le 12 septembre? voyons ce qui se passe«.

Mike Tyson | Image: Steve Marcus-.