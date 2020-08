L’attention du champion du Bellator à deux poids, Ryan Bader, est fermement fixée sur la défense de son bracelet des poids lourds légers vendredi au Bellator 244, et il espère rester pour une autre défense de titre à 205 livres avant de revenir aux poids lourds et de régler des affaires inachevées avec Cheick Kongo.

S’adressant à MMA Junkie dans la perspective de sa défense du titre des poids lourds légers contre Vadim Nemkov au Mohegan Sun Arena, Bader (27-5 MMA, 5-0 BMMA) a présenté son scénario idéal pour les mois à venir, en commençant par un titre réussi. défense à Uncasville, Conn.

« Un monde parfait pour moi en ce moment serait d’aller là-bas, de battre Nemkov, de défendre cette ceinture des poids lourds légers, puis de faire demi-tour et de se battre à nouveau chez les poids lourds légers », a expliqué Bader. « Je voudrais en avoir deux chez les poids lourds légers pendant que je coupe, pendant que mon corps est là-bas, puis revisiter les poids lourds. »

Bader a déclaré qu’il y avait une confrontation évidente qui l’attendait quand il reviendrait aux poids lourds, car une revanche avec le candidat français Kongo (30-10-2 MMA, 12-2 BMMA) offre une opportunité irrésistible de régler le score avec un homme « Dark » a peu d’amour pour.

«Je me sens comme Kongo et moi avons des affaires inachevées, et nous étions en quelque sorte prêts à le combattre en août de toute façon, donc c’est définitivement un combat que je reviendrais, absolument», a déclaré Bader. «Je fais partie de ces gars où je sais que c’est de la compétition, et les flux sanguins et les émotions sont élevés. Mais tout, juste la façon dont il se comportait, me poussant à la pesée et me disant que c’était de ma faute d’une manière ou d’une autre, à la chose piquer les yeux, quand il y a clairement une preuve vidéo du contraire où je l’ai poussé dans sa narine. Puis il sortait et parlait tout le temps après.

«Heureusement, nous pouvons faire quelque chose que beaucoup de gens qui ne s’apprécient pas souhaiteraient pouvoir faire: se battre. Nous pouvons le faire pour de l’argent, et je veux vraiment revoir cela avec Kongo, bien sûr, et finalement le battre pour le décider dans la cage dans un combat de poing.

La première réunion entre les deux hommes a été interrompue prématurément et a rendu un non-concours en raison de l’incapacité de Kongo à continuer en raison du coup d’œil présumé. Mais Bader a déclaré qu’il avait clairement le dessus lorsque le combat a été arrêté et qu’il ne s’attend pas à ce que les choses soient différentes lorsque les deux se rencontreront à nouveau.

«J’ai l’impression que dans ce premier combat, il était de toute façon à quelques minutes de se faire arrêter par terre et pilonner, alors je vois que ça va exactement de la même manière.