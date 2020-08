La Samsung Galaxy Watch 3 est apparue dans un magasin Best Buy.Samsung n’a pas encore annoncé officiellement le nouveau portable, donc c’était définitivement une erreur.Nous nous attendons à ce que la Watch 3 débarque cette semaine aux côtés du Galaxy Note 20 et de plusieurs autres nouveautés. des produits.

Nous nous attendons à ce que Samsung lance la Samsung Galaxy Watch 3 le 5 août, à seulement deux jours. La société n’a pas encore officiellement confirmé l’existence de l’appareil, nous ne pouvons donc pas dire que le lancement est une certitude.

Cependant, un pronostiqueur a fourni à Android Authority des images de piles de boîtes de vente au détail Galaxy Watch 3, vues sur le plancher de vente d’un Best Buy. Cela devrait lever tout doute sur au moins l’un des appareils que Samsung lancera probablement mercredi.

En relation: Les meilleures montres intelligentes que vous pouvez obtenir dès maintenant

Si vous êtes curieux, oui: le pronostiqueur a essayé d’en acheter un. Malheureusement, le personnel de Best Buy a refusé et a déplacé le support verrouillé hors de la surface de vente. Oups.

Découvrez les images du pronostiqueur ci-dessous.

Samsung Galaxy Watch 3 à un meilleur achat

En fin de compte, ces boîtes de vente au détail ne nous disent pas vraiment grand-chose que nous ne savions pas déjà sur les montres. Les coloris et le design correspondent tous aux rendus les plus récents, et le nom de la montre est également bien connu à ce stade.

Ce qui est intéressant à propos de ces boîtes de vente au détail, cependant, c’est le fait qu’elles sont déjà dans ce Best Buy. Cela pourrait-il signifier que Samsung va rendre la Samsung Galaxy Watch 3 disponible très peu de temps après l’annonce du nouveau portable? Dans le cas du Galaxy Note 20 – qui devrait être lancé lors du même événement -, il vous faudra probablement quelques semaines avant que vous puissiez entrer dans un magasin et en acheter un. Ces unités étant déjà à ce Best Buy, cependant, suggèrent que vous pourrez peut-être obtenir la montre beaucoup plus tôt que cela.

Restez à l’écoute cette semaine, car nous aurons une tonne de couverture liée à la Galaxy Watch 3, à la Note 20, à la Galaxy Tab S7 et à la multitude d’autres produits que Samsung devrait dévoiler. Si vous souhaitez connaître les dernières rumeurs entourant la Galaxy Watch 3, consultez notre hub ici.