NEW DELHI: La Cour suprême a refusé vendredi d’entendre un plaidoyer demandant la mise en place d’un panel de trois juges pour enquêter sur la conduite de l’ancien juge en chef de l’Inde Ranjan Gogoi en tant que juge de la cour suprême.

Gogoi est maintenant député de Rajya Sabha.

Un banc dirigé par le juge Arun Mishra a qualifié de «infructueux» le litige d’intérêt public (PIL), et a déclaré que le pétitionnaire n’avait pas fait pression pour une audition au cours des deux dernières années et de plus, le juge (ret) Gogoi a déjà démissionné de ses fonctions.

«Pourquoi n’avez-vous (le pétitionnaire) pas insisté pour qu’il soit entendu au cours des deux dernières années? Ce plaidoyer est devenu infructueux car il a démissionné de ses fonctions », a déclaré le banc, comprenant également les juges B R Gavai et Krishna Murari.

«Désolé, nous ne pouvons pas recevoir», a déclaré le banc au pétitionnaire Arun Ramchandra Hublikar, qui avait demandé une enquête sur la prétendue «omission et commission» par le juge (ret) Gogoi en tant que juge de la cour suprême.

Le pétitionnaire a affirmé devant le banc qu’il avait rencontré le secrétaire général de la plus haute juridiction pour la liste de son plaidoyer, mais il ne figurait pas sur la liste.

Le juge Gogoi, la première personne du nord-est à atteindre le sommet de la magistrature et crédité d’avoir baissé les rideaux sur le conflit foncier d’Ayodhya, vieux de plusieurs décennies, politiquement et religieusement sensible, avait pris sa retraite en tant que CJI le 17 novembre de l’année dernière.