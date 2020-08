« Que Dieu vous bénisse tous les deux et la famille que vous avez rejointe. Présentation du #marriage des Penn », a posté un ami sur Instagram.

Les félicitations sont de mise pour Sean Penn et Leila George, selon leur amie.

Vendredi, Irena Medavoy s’est rendue sur son Instagram pour écrire un message sincère annonçant que l’acteur, 59 ans, et l’actrice, 28 ans, se sont récemment mariés.

« Nous sommes si heureux que @leilageorge #seanpenn se soit marié. Nous vous aimons », a écrit l’épouse du producteur de « Black Swan » Mike Medavoy aux côtés de clichés du couple, dont un montrant une paire d’alliances en or.

« Nous sommes ravis de [see you] trouvez votre véritable partenaire, « continua Irena. » Vous êtes censé être ensemble. Que Dieu vous bénisse tous les deux et la famille que vous avez rejointe. Présentation du #marriage de Penn. «

Josh Brolin a posté une série de cœurs dans la section des commentaires, comme Rosanna Arquette l’a écrit: « Merveilleux. 🎶 Amour et lumière. »

Sean et Leila – qui est la fille de la star de « Law & Order » Vincent D’Onofrio – ont une relation amoureuse depuis 2016.

En mars, le couple a été aperçu au bénéfice des efforts de secours en Australie pour les incendies de forêt à Los Angeles.

« C’est la chose la plus importante [to have his support]. Je ne serais pas ici en train de sourire aujourd’hui si ce n’était pas pour lui », a déclaré Leila à People à l’époque.

Et lors d’un arrêt sur « The Howard Stern Show » en juin, le lauréat d’un Oscar a qualifié Leila de « la fille de ma vie ».

Sean était auparavant marié à Robin Wright de 1996 à 2010. Il était également marié à Madonna de 1985 à 1989.

