Les milliardaires – ils sont comme nous. Cette déclaration ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité dans la plupart des situations, mais en ce qui concerne l’imprévisibilité et le stress de 2020, même les plus riches d’entre nous sont en difficulté. Et le milliardaire le plus stressé de tous? Bill Gates.

Même si nous nous considérons empathiques, déterminer le niveau de stress de quelqu’un d’autre peut sembler une tâche impossible. Eh bien, il existe en fait un moyen de le faire – en quelque sorte. À l’aide d’un outil développé par Mike Thelwall, professeur d’informatique à l’Université de Wolverhampton, la société d’innovation talentueuse SHL a classé les chefs d’entreprise de premier plan en fonction du degré de «stress» de leurs récents tweets.

L’outil, appelé TensiStrength, permet d’estimer les niveaux de stress dans les tweets en les analysant sur une échelle de -1 (pas de stress) à -5 (très fortement stressé), en fonction de la classification des mots liés au stress, à la frustration, à l’anxiété. , colère et négativité. Ensuite, il a classé les chefs d’entreprise (choisis en raison de leur fréquence d’apparition dans les actualités et sur les réseaux sociaux) en fonction de la proportion de tweets qu’ils ont postés entre le 1er janvier et le 30 juin et classés comme «peu stressés» ou plus (-2 à -5 sur l’échelle TensiStrength).

Bill Gates est en tête de liste, l’outil déterminant que 20% de ses tweets cette année pourraient être classés comme peu stressés ou plus. Juste derrière lui à 19,3% se trouve Oprah Winfrey. Voici les autres leaders qui ont fait le top 10.

Compte tenu de l’énorme pression exercée actuellement sur les entreprises technologiques géantes pour se développer malgré une crise sanitaire mondiale, il n’est pas surprenant que le PDG de Google, Sundar Pichai, le PDG d’Apple Tim Cook et Marc Benioff de Salesforce figurent en bonne place sur la liste.

Un PDG qui n’a certainement pas fait partie du top 10? Elon Musk, qui s’est classé 19e parmi les chefs d’entreprise étudiés. Bien qu’il soit un tweeter prolifique, seuls 5,2% des publications de Musk sont considérées comme peu stressées ou plus.

