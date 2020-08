Serena Williams a hâte de revenir sur le court alors qu’elle s’approche d’un retour au tennis, pour la première fois depuis mars.

La préparation de l’US Open commence avec le Top Seed Open à Lexington, Kentucky la semaine prochaine et Williams sera la tête d’affiche de l’événement WTA discret.

La plus jeune des sœurs Williams, Serena a été l’une des premières joueuses à soutenir les projets de l’United States Tennis Association (USTA) d’accueillir à la fois l’Open de l’Ouest et du Sud (Cincinnati Open) et l’US Open pendant trois semaines consécutives.

Elle avait dit à l’époque qu’elle avait hâte de retourner à New York pour l’US Open, et elle soutient également son point de vue maintenant.

Serena Williams prête à se préparer pour l’US Open, déclare la directrice du tournoi

S’adressant à ESPN, le directeur du Top Seed Open Tournament, Jon Sanders, a déclaré que Serena était «impatiente de se rendre sur le court» et elle a elle-même contacté les organisateurs de l’événement pour y participer.

«Nous sommes super excités, nous attendons avec impatience la participation de Serena. C’est une excellente opportunité », a déclaré Sanders.

«Serena a hâte de revenir sur le terrain et de jouer. Son peuple nous a dit qu’elle était prête à se préparer et à se préparer pour New York », a ajouté Sanders.

« Elle nous a contactés pour jouer, et nous avons discuté, et cela a fini par être une excellente relation », a poursuivi Sanders.

Événement WTA discret, l’endroit idéal pour commencer pour Serena

L’événement en cours à Palerme en Italie est le premier événement officiel de la WTA depuis le redémarrage du sport, mais le Top Seed Open est le premier événement sur dur depuis le redémarrage. Cela en fait un événement d’échauffement pour l’US Open dans un sens plus vrai.

Serena Williams pense certainement de cette façon et s’est donc fait un devoir d’approcher les organisateurs elle-même pour jouer l’événement.

Dans le passé, ou sans les circonstances actuelles, cela aurait été une grande surprise de voir Serena participer à un événement WTA International (catégorie la plus basse des événements WTA). Plus maintenant.

Jusqu’à la semaine dernière, elle n’avait donné aucune indication sur les événements auxquels elle jouerait avant l’US Open.

C’est alors que les organisateurs du Top Seed Open ont annoncé son inscription à l’événement. Cela a été bientôt suivi par la confirmation de sa participation à l’Open de l’Ouest et du Sud.

Protocoles de sécurité en place pour Top Seed Open

Le Top Seed Open se déroulera dans sa propre bulle de sécurité, qui comprendra l’hôtel des joueurs et le club de tennis. Personne ne sera autorisé à quitter la bulle avant la fin du tournoi.

Les joueurs seront régulièrement testés et n’auront droit qu’à un seul autre compagnon.

Serena, cependant, aura un compagnon de plus dans sa fille Olympia.

«Parce que Serena a un bébé, la règle ne s’applique pas normalement. Les mères obtiennent une exemption pour leurs enfants », a précisé Sanders.

Source – ESPN

Lire aussi – Un joueur de la WTA teste le COVID-19 positif à l’Open des dames de Palerme, le tournoi va de l’avant