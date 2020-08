Si vous avez toujours voulu revenir avec les enfants de Superbad pour voir ce qu’ils faisaient, il y a de mauvaises nouvelles en passant par Seth Rogen. Rogen s’est entretenu avec LADBible pour une nouvelle interview faisant la promotion de son film HBO Max An American Pickle et a déclaré que c’était le seul film dont il ne ferait jamais une suite.

Rogen, qui a co-écrit la comédie sur le passage à l’âge de 2007, a déclaré au site: «Je pense à tous les films que nous avons réalisés, Superbad est celui que je n’aurais probablement jamais touché à 100%. Honnêtement, je ne pense pas que cela nécessite une amélioration ou quoi que ce soit sur lequel s’appuyer. J’en suis incroyablement fier, ça tient vraiment le coup – les gens le regardent encore, les lycéens viennent me dire qu’ils l’ont regardé pour la première fois et comment ils l’ont aimé. Il a fait son chemin pour être considéré comme l’un des meilleurs films de lycée qui soit. «

Rogen a ajouté: «Je suis tellement terrifié à l’idée d’en soustraire de quelque manière que ce soit une mauvaise suite ou un spin-off que je ne le ferais jamais. J’ai si peu de bonnes réalisations que je suis horrifiée de baiser avec celles que j’ai [laughs]. »

D’un autre côté, il a été tenté de revisiter le concept de la comédie apocalyptique This Is The End, en disant: «Je ne pense pas que je ferais une suite ou un spin-off à This Is The End, mais nous aimons le idée de personnes célèbres coincées dans des situations surnaturelles, en gros.

Superbad a joué Jonah Hill et Michael Cera comme un couple d’enfants qui veulent aller à une fête et perdre leur virginité avant de terminer leurs études secondaires, ce qui les conduit à une nuit sauvage. Ce fut un succès critique et financier avec 170,8 millions de dollars dans le monde sur un budget de seulement 20 millions de dollars.