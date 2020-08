Lentement, mais sûrement, les émissions et les films reprennent la production au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). L’un des films à venir de Marvel, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui tourne en Australie, est de retour. Cela signifie que, espérons-le, vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour le voir sur grand écran.

Simu Liu | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Ce que nous savions déjà sur le projet

Plusieurs versions d’un projet Shang-Chi étaient en développement depuis une vingtaine d’années. Cependant, aucun d’entre eux n’a jamais atteint le grand écran. En raison du succès massif de Black Panther, qui a montré la puissance des films Marvel dirigés par des gens de couleur, Shang-Cih & The Legend of the Ten Rings a été annoncé rapidement en décembre 2018. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Dave Callaham.

Simu Liu incarne le héros titulaire, Shang-Chi. Tony Leung dépeint le supervillain, Le mandarin, et Awkwafina a un rôle majeur mais les détails sur son personnage sont inconnus. On ne sait pas grand-chose sur le projet, seulement qu’il impliquera l’organisation Ten Rings. Ce groupe a été référencé dans plusieurs films MCU, en particulier ceux traitant d’Iron Man. L’année dernière, sur le site de fans de Marvel MCU Cosmic, quatre méchants pourraient être dans le film: Steel Claw, Moving Shadow, Razor-Fist et Ghostmaker. Les membres de la distribution du film qui n’ont pas encore été confirmés incluent Michelle Yeoh et Florian Munteanu.

On dit que la production est de retour pour le film

Shang-Chi et la légende des dix anneaux devait initialement sortir en salles le 12 février 2021. En raison de la pandémie, il a été déplacé au 7 mai 2021. Il y a encore une chance qu’il puisse être repoussé une fois de plus en raison de la nature en constante évolution de l’industrie alors que la pandémie est toujours en cours.

Une station de nouvelles australienne a d’abord signalé que l’émission avait repris la production. ComicBook.com a rapporté plus tard le retour de la production, publiant une note que les membres de la distribution et de l’équipe ont reçue.

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Destin, notre directeur, a un nouveau-né», lit-on dans la note. «Il voulait faire preuve de plus de prudence compte tenu de l’environnement actuel et a décidé de se faire tester pour COVID-19 aujourd’hui. Il s’auto-isole actuellement sous la recommandation de son médecin. En attendant les résultats du test, nous suspendons la production de la 1ère unité avec beaucoup de prudence jusqu’à ce qu’il obtienne les résultats la semaine prochaine. La deuxième unité et l’arrêt de la production se poursuivront normalement. Nous contacterons tout le monde d’ici mardi pour la dernière mise à jour. C’est une période sans précédent. Nous apprécions la compréhension de chacun pendant que nous travaillons sur cette question. «

Le prochain film Marvel à sortir, The Eternals, a terminé sa production en février dernier. Il sortira en février 2021, avant Shang-Chi et The Legend of the Ten Rings.