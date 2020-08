2020-08-08 23:30:06

Sharon Stone a prédit que sa mort serait «dramatique et folle», après avoir survécu à trois expériences de mort imminente.

Sharon Stone pense que sa mort sera « dramatique et folle ».

L’actrice de 62 ans a déjà survécu à trois expériences de mort imminente, dont un accident vasculaire cérébral massif en 2001, ayant été frappée par la foudre dans son enfance et, à l’âge de 14 ans, presque garrotée par une corde à linge.

Elle a déclaré au journal The Sun On Sunday: « J’ai eu beaucoup de choses, c’est fou. J’ai eu le cou coupé à un seizième de pouce de ma veine jugulaire quand j’avais 14 ans sur une corde à linge.

«J’ai été frappé par la foudre et, wow, c’était vraiment intense. J’étais à la maison, nous avions notre propre puits. Je remplissais le fer avec de l’eau et j’avais la main sur le robinet. Le puits a été touché. la foudre et il a traversé l’eau.

«J’étais à l’intérieur et j’ai été ramassé et jeté à travers la cuisine et j’ai frappé le réfrigérateur. Heureusement, ma mère m’a ceinturée autour du visage et m’a amenée à. C’est comme: ‘Comment vais-je mourir la prochaine fois?’ Probablement quelque chose de super dramatique et de fou. »

Sharon a comparé l’AVC qu’elle a subie en 2001 à une «balle dans la tête» et a admis que cela l’avait laissée impuissante.

Elle a expliqué: « Mon discours, mon audition, la marche … tout. Ma vie entière a été anéantie. J’ai pensé que j’étais en train de mourir pendant longtemps, même après mon retour à la maison. »

Pendant ce temps, Sharon, qui a des enfants qui ont Roan, 20 ans, Laird, 15 ans et Quinn, 14 ans, a précédemment affirmé que sa guérison de l’AVC l’avait aidée à «discipliner» son esprit.

Elle a déclaré: «Lorsque vous reconstruisez votre cerveau, vous pouvez faire de meilleurs choix.

«Je veux dire, j’ai même décidé de discipliner mon esprit. Peut-être que si je reconstruis mon cerveau, c’est comme un muscle. Peut-être que je ne devrais même pas passer du temps sur de mauvaises pensées. Peut-être que je n’ai pas à avoir de mauvaises pensées.

«Et quand je regarde le moi d’avant, je me souviens d’elle, presque tout, pas tout, mais je me souviens d’elle. Mais je ne me sens pas complètement elle, tu sais? C’est une sorte étrange, étrange de double réalité. Nous pouvons vraiment choisir qui nous voulons être dans notre vie et notre carrière. »

