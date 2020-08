NEW DELHI: La lutte entre le BJP et le Congrès au sein de la commission parlementaire permanente sur les technologies de l’information sur la question des discours de haine sur Facebook s’est intensifiée avec le président du panel Shashi Tharoor et le membre Nishikant Dubey qui ont présenté des avis de violation de privilège l’un contre l’autre.

Dubey a également donné une notification de violation de privilège contre le chef du Congrès Rahul Gandhi au président de Lok Sabha Om Birla. ET a vu les deux lettres soumises au Président.

Tharoor, dans une lettre à Birla déposée en vertu de l’article 222 du Règlement intérieur et de la conduite des affaires à Lok Sabha mardi, a allégué une violation du privilège de sa position de député et de président du comité par Dubey. Il a qualifié les remarques de Dubey sur les réseaux sociaux de remettre en question sa décision de convoquer une réunion du panel pour discuter de l’inconduite présumée de Facebook comme «désobligeante», et a déclaré que la violation avait trois chefs d’accusation.

Dubey avait déclaré que le président n’avait pas le pouvoir de décider unilatéralement de l’ordre du jour de la réunion ou des personnes à convoquer, et a allégué que Tharoor défend l’ordre du jour du Congrès.

Tharoor a soutenu que la nature des allégations contre Facebook est de nature sérieuse et a des implications profondes sur le droit à l’information des citoyens. Il a affirmé que la décision de discuter de la question de «la sauvegarde des droits des citoyens et de la prévention de l’utilisation abusive des plateformes de médias sociaux / en ligne» avait été finalisée lors de la première réunion du comité.

Les trois chefs d’accusation pour lesquels il y a eu violation de privilège, selon Tharoor, sont: «des mots méprisants» utilisés par Dubey qui jettent «des critiques sur l’intention et l’intégrité» du député, «une diffamation injustifiée du nom du comité», et brosser un «tableau ignominieux» du Parlement en «indiquant que ses fonctionnaires ont contourné le processus que les députés sont censés suivre».

Dans un contre-avis pour violation de privilège contre Tharoor et Gandhi en vertu de l’article 227 déposé mercredi, Dubey a déclaré que l’ancien « dépassait toutes les limites de la décence, de l’éthique et des principes de base de la procédure parlementaire » à la fois en tant que député et président du panel.

Il a décrit l’incident d’Ankhi Das-Facebook comme un «problème personnel» avec l’organisation, et a allégué que peu de temps après que cette affaire ait été rapportée dans les médias, «certains dirigeants politiques de renom ont commencé à chercher un angle politique pour gagner du terrain politique en diffamation du BJP ».

Faisant référence au tweet de Gandhi selon lequel BJP et RSS contrôlent Facebook et WhatsApp en Inde et diffusent «de fausses nouvelles et de la haine à travers lui et les utilisent pour influencer l’électorat», Dubey a déclaré qu’il s’agissait d’une «allégation non fondée».

C’est un mépris de la Chambre car Gandhi n’a pas de «documents / papiers légalement valables» pour soutenir de tels «canards». Répandre des rumeurs contre les députés est une violation de privilège, a déclaré Dubey.

Il a déclaré dans sa lettre à l’orateur que Tharoor n’avait jamais consulté le comité sur la convocation de Facebook bien qu’il mentionne «la sauvegarde des droits des citoyens et la prévention de l’utilisation abusive de la plate-forme de médias sociaux / en ligne» parmi les sujets dégagés pour la discussion. Selon les règles, le comité ne peut convoquer que des représentants du gouvernement du syndicat, a affirmé Dubey, ajoutant que pour d’autres, comme les représentants du gouvernement de l’État et les entités privées, l’autorisation du président est nécessaire.