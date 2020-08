A quelques heures du match retour du deuxième tour de Ligue des champions contre Napoli, Arturo Vidal a parlé aux microphones de Mundo Deportivo de son avenir et du match insidieux qui l’attend Barcelone. Le milieu de terrain chilien a écarté, au moins partiellement, toutes les rumeurs qui voulaient qu’ilInter de la saison prochaine. Vidal sera le grand absent du match de demain en raison d’une disqualification.

L’interview du guerrier chilien

FUTUR – «Je me sens important et j’aime Barcelone. J’espère atteindre la fin du contrat et remporter de nombreux titres. Si Dieu le veut, il sera toujours là la saison prochaine ».

LIGUE DES CHAMPIONS – « Le but est clair et j’imagine soulever la Ligue des champions. Si cela arrive, mais je la ferai tatouer quelque part, c’est une promesse. Ce sera triste de ne pas être là demain mais je vais apporter mon soutien. Nous sommes prêts, nous nous sommes préparés au maximum. Demain sera le match le plus important de l’année, nous ferons tout pour passer le tour et poursuivre le rêve: être à nouveau champions d’Europe. Nous nous sommes reposés mais cela ne sera pas décisif: cela comptera pour faire plus que nos adversaires et si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous le ferons ».