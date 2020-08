Dix minutes et un objectif. Celui contre Getafe a également été la nuit de Christian Eriksen, qui est à nouveau entré dans la dernière partie du match. Une scène vue à plusieurs reprises, mais avec une fin différente. Cette fois, le Danois a enregistré, construit et conclu l’action qui a clôturé les comptes et envoyé un signal très clair à Conte, qui à la fin des 90 ‘a loué l’approche d’Eriksen à la course, sans négliger une petite poussée.

BÂTON ET CAROTTE – «Je suis content pour lui, c’était aussi important du point de vue mental, car quand on transforme un épisode positivement, alors tout peut vous tourner positivement. Christian est un bon gars, il sait que je fais certains choix pour le bien de l’Inter. » Bâton et carotte, heureux pour lui, mais pour le bien de l’Inter les propriétaires sont d’autres. Pas le meilleur.

POUR LE BIEN DE L’INTER – Eriksen continue son chemin. Beaucoup l’appellent « Le froid », pour sa capacité à masquer toutes les émotions. Après le but seul un halètement de joie, un poing serré pour frapper l’irritation des bancs constants. Eriksen veut jouer, Conte le laisse de côté au nom de l’équilibre et de la compacité. Il le fait pour le bien de l’Inter, dit-il. Mais Marotta avait également acheté Eriksen pour la même raison.