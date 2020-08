N ° mondial 2 Simona Halep a fait un retour gagnant après l’épidémie de coronavirus, remportant le 21e titre WTA à Prague. La Roumaine n’était pas à son meilleur tout au long de la semaine, mais personne ne pouvait s’attendre à cela après avoir été éloigné du tribunal pendant plus de cinq mois.

Luttant en deux matches, Simona a remporté cinq victoires pour remporter le trophée, la deuxième consécutive après Dubaï en février. En finale, Halep a battu la 3e tête de série Elise Mertens 6-2, 7-5 en une heure et 33 minutes, battant le Belge pour la quatrième fois en cinq rencontres.

Le Roumain était le favori sur terre battue, renversant Mertens à Madrid et Paris en 2018 et le répétant aujourd’hui après quelques ennuis dans le deuxième set. Il y avait 25 chances de pause à gagner et la Roumaine a joué à un niveau plus élevé lorsque cela importait le plus, défendant sept points de rupture sur dix et volant 56% des points de retour, assez pour six pauses qui l’ont portée au sommet.

Elise a placé un revers sur la ligne gagnante dans le premier match pour un bon départ, offrant une pause dans le suivant pour se forger un avantage de 2-0. Halep est revenu à l’amour dans le troisième match, assurant un autre match retour à 2-2 avec un revers sur la ligne gagnante.

Servant à confirmer l’avance, Simona a repoussé quatre occasions de pause dans le sixième match avant un autre long match sur le service de Mertens. La Belge s’est cassée malgré cinq points de rupture, perdant 5-2 et permettant à Simona de convertir le troisième point de set lors du prochain match avec un vainqueur du service et six matchs consécutifs qu’elle a remportés.

Avec l’élan de son côté, Halep a remporté la quatrième pause consécutive au début du deuxième set, mettant fin à sa séquence dans le deuxième match après un revers lâche qui a ramené Mertens du côté positif du tableau de bord.

Simona Halep a battu Elise Mertens pour le 21e titre WTA.

La Roumaine était de nouveau sur pied à 2-2 quand Elise a frappé une double faute, ouvrant une avance de 4-2 avant que le Belge ne retire la pause dans le huitième match avec un revers gagnant.

Elise a repoussé une chance de pause dans le neuvième match pour prendre une avance de 5-4, lui donnant le meilleur de rester en contact mais subissant une autre pause à 5-5 après avoir marqué un coup droit. Au service du titre lors du 12e match, Halep a tenu à 15 ans pour franchir la ligne d’arrivée, clôturant la semaine avec son deuxième titre de la saison et attendant lundi pour annoncer ses plans à l’US Open.

Lors de ses précédents tournois de la saison, Simona était demi-finaliste à l’Open d’Australie avant de remporter le titre à Dubaï, remportant jusqu’à présent deux trophées en 2020.