Sixx AM a publié une vidéo pour son single de charité Maybe It’s Time mettant en vedette un certain nombre de musiciens rock de haut niveau.

Nikki Sixx, DJ Ashba et James Michael ont taquiné le projet plus tôt cette semaine, avec le morceau mettant en vedette Guns N ‘Roses’ Slash, Joe Elliott de Def Leppard, Corey Taylor de Slipknot, Ivan Moody de Five Finger Death Punch, Awolnation, Brantley Gilbert et Tommy Vext de Mauvais loups.

Le morceau, qui a été publié sous la bannière Artists For Recovery, est une refonte de la version apparue sur l’album 2016 de Sixx AM Prayers For The Blessed, Vol. 2, avec le lancement de la nouvelle version pour sensibiliser le public à la dépendance aux opioïdes et collecter des fonds pour la Global Recovery Initiatives Foundation.

Sixx déclare: «Je suis fier de réunir ces artistes pour aider à collecter des fonds pour la Global Recovery Initiatives Foundation. L’épidémie d’opioïdes n’a pas disparu avec l’apparition de la pandémie. Juste le contraire.

«Les personnes en phase de relèvement précoce sont devenues encore plus à risque qu’auparavant, il est donc plus important que jamais de les sensibiliser et de les soutenir. Je crois vraiment que, unis, nous pouvons faire une différence et sauver des vies. »

Elliott ajoute: «Nikki m’a appelé pour voir si je prêterais une voix à Maybe It’s Time. Après avoir entendu le morceau pour la première fois depuis un moment, je me suis rappelé à quel point c’était bon, alors j’étais dedans! Il me semblait juste de redonner à l’initiative de relance mondiale si nécessaire. »

Taylor dit que la dépendance aux opioïdes affecte de plus en plus les jeunes chaque année et ajoute: «Il est donc très, très important pour nous tous de participer et de faire notre part, en particulier certains d’entre nous qui l’ont vécu, ceux d’entre nous qui ont survécu. C’est le moins que je puisse faire. «

Peut-être que It’s Time sera également inclus sur la bande originale du film Sno Babies qui met en lumière les réalités de la dépendance chez les adolescentes. Il sera diffusé en vidéo à la demande le 29 septembre par l’intermédiaire de Better Noise Films, qui versera une part des bénéfices à la fondation.

Une bande-annonce du film peut être visionnée ci-dessous.