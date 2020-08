En compétition pour la première fois depuis mars, le numéro mondial. 6 Stefanos Tsitsipas a pris un bon départ à New York, battant Kevin Anderson 6-1, 6-3 en 68 minutes. Stefanos a obtenu le 26e triomphe du Masters 1000 avec style, perdant 16 points en huit matchs de service et repoussant les trois chances de pause.

Kevin n’a pas pu suivre ces chiffres un jour après une victoire serrée sur Kyle Edmund, pulvérisant près de 30 fautes directes pour terminer sa campagne à Cincinnati au deuxième tour. Le Grec avait un avantage mince dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups, dominant dans les échanges les plus prolongés pour sceller l’accord et passer au troisième tour où il joue contre John Isner ou John Millman.

Tsitsipas a attrapé la moitié des points de retour, obtenant quatre pauses et apprivoisant bien ses traits pour passer au tour suivant. Anderson a pulvérisé une erreur de coup droit dans le troisième match pour se retrouver 2-1 vers le bas, en plaçant un autre au-delà de la ligne de base dans le prochain qui a confirmé la pause pour Stefanos.

Le Sud-Africain a marqué un coup droit au cinquième match pour se retrouver 4-1 vers le bas, clôturant le terrible set avec un autre coup lâche de son aile droit à 1-5, subissant la troisième pause de service consécutive. Face à trois points de rupture à 2-2 dans le deuxième set, Tsitsipas les a tous effacés pour gagner de l’élan, assurant une pause à 4-3 à la suite d’une double faute d’Anderson et passant au sommet avec un vainqueur du service au neuvième match pour atteindre le tour suivant.

Tennys Sandgren a remporté la deuxième victoire du Masters 1000, battant Lorenzo Sonego 6-3, 7-6 en une heure et 44 minutes. Ce fut une rencontre serrée puissante avec seulement deux occasions de pause et une pause de service pour l’Américain dans le match d’ouverture.

Sonego a gaspillé une occasion de pause dans le sixième match, ouvrant un avantage de 6-3 dans le tie break et ayant trois points de set à gagner. Tennys est resté concentré pour les défendre tous, convertissant la deuxième balle de match à 8-7 pour sceller l’accord et passer au sommet.

Stefanos Tsitsipas a eu besoin de 68 minutes pour renvoyer Kevin Anderson.

Dans la bataille des qualifications, Marcos Giron a battu Mackenzie McDonald 7-6, 7-5 en une heure et 44 minutes pour la troisième victoire du Masters 1000. Giron s’est cassé deux fois et a obtenu trois pauses en six occasions, en partant de 5-3 dans le match d’ouverture pour prolonger l’action après la pause de dernière minute.

Marcos a remporté le bris d’égalité 7-2, rebondissant après une rupture dans la seconde et émergeant au sommet avec une pause tardive à 6-5. Richard Gasquet a remporté la 138e victoire du Masters 1000, renversant J.J Wolf 6-4, 6-4 en une heure et 23 minutes.

Gasquet a mieux joué au deuxième service, gagnant quatre pauses et décalant son jeu de 3-1 dans le match d’ouverture pour sceller l’affaire en deux sets. Richard a remporté neuf matchs sur 11 pour se forger une avance de 6-4, 4-1, franchissant la ligne d’arrivée avec une prise en amour dans le dixième match pour la cinquième victoire de la saison.