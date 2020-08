Les meilleurs de l’Arrowverse s’habillent comme jamais auparavant.

La CW a publié une série d’affiches pour sa série de super-héros 2021 – Black Lightning (saison 4), DC’s Legends of Tomorrow (saison 6), The Flash (saison 7), Stargirl (saison 2), Supergirl (saison 6) et Superman & Lois (Saison 1) – qui mettent tous en vedette les stars emblématiques de la série portant des masques. Heck, ils ont même laissé Beebo participer à l’action.

Les affiches, bien sûr, visent à souligner l’importance de porter des masques en public pour aider à arrêter la propagation du coronavirus.

Supergirl et The Flash ont été obligés de boucler leurs dernières saisons tôt lorsque la pandémie a entraîné un arrêt à l’échelle de l’industrie en mars 2020, tandis que Superman & Lois a reçu une commande directe en série sans pouvoir filmer un pilote traditionnel. Black Lightning, Stargirl et Legends of Tomorrow n’ont pas été affectés.

Stargirl, dont la première saison est actuellement diffusée à la fois sur The CW et le service de streaming DC Universe, a récemment été renouvelée pour une deuxième saison uniquement en CW. La course de première année de Stargirl se termine le lundi 10 août (Cliquez ici pour voir les premières photos de la grande finale.)

Batwoman est manifestement absent de ce lot d’affiches, probablement parce que Javicia Leslie – qui revêtira le capot emblématique de la saison 2, après la sortie de Ruby Rose – n’a pas encore été en mesure de faire une séance photo complète en costume.

Parcourez notre galerie d’affiches – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous. Quelle émission de super-héros attendez-vous le plus?