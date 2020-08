HISTOIRES CONNEXES

Restez liquide, car le S.W.A.T. de CBS L’équipe lance officiellement la saison 4.

«Nous commençons aujourd’hui la production du premier jour de la saison 4 de #SWAT», a tweeté mardi le producteur exécutif Aaron Rahsaan Thomas. Sortant de la quarantaine et filmant pendant la pandémie de coronavirus, il prévoyait «une expérience sûre d’être pleine de triomphes et de leçons minute par minute. Aux meilleurs acteurs et équipes de télévision, soyez prudent, soyez responsable et #rollSWAT. »

Saison 4 de S.W.A.T. devait initialement être diffusé à la mi-saison, mais à la mi-juillet, il a été remis sur l’ardoise «automne» de CBS, où il sera à nouveau diffusé les mercredis à 10 / 9c (en partant de SEAL Team). La production du prochain cycle de Survivor a été retardée jusqu’en 2021 en raison de la pandémie, précipitant le remaniement de mercredi.

ÉCRASER. pour être sûr, nous n’aurons pas seulement à naviguer dans un tournage de pandémie, mais de nouveaux défis à la suite des troubles civils de cet été à travers l’Amérique, après la mort de George Floyd aux mains des policiers.

« [We are] frustré, en colère, mais déterminé à faire mieux. À l’écran et à l’extérieur », ont déclaré Rahsaan Thomas et son collègue EP Shawn Ryan dans un communiqué. Les auteurs de la procédure ont ajouté dans leur propre message que depuis la première de la série LAPD en novembre 2017, «nous avons examiné l’intersection des communautés noires et des forces de l’ordre à travers les yeux de Daniel ‘Hondo’ Harrelson (joué par Shemar Moore), un Africain- Un flic américain qui a un pied fermement ancré dans chaque monde.