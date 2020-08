T.J. Warren n’allait pas continuer à jouer comme le plus grand buteur de tous les temps. Warren, qui a été échangé aux Pacers contre de l’argent lors de la dernière saison morte, a récolté en moyenne près de 35 points sur 61% de tirs au cours de ses cinq premiers matchs dans la bulle NBA. Effectivement, Warren est descendu sur Terre contre le Heat mardi, marquant seulement 12 points, soit environ un quart de ce qu’il a marqué lors de son premier match à Orlando. Mais ce qu’il a fait ces derniers temps n’est pas un hasard.

Warren n’est pas sorti de nulle part. L’ancien joueur de NC State a été nommé joueur de l’année de l’ACC en 2014, et avant le redémarrage de cette saison, il totalisait en moyenne 18,7 points par match avec 52,9% de tir pour les Pacers. Pourtant, il y a deux facteurs derrière sa récente explosion offensive. Le premier est les modifications qu’il a apportées à son jeu au cours des deux dernières saisons. Le second est le nouveau rôle qu’il a joué dans l’offensive de l’Indiana depuis que Domantas Sabonis s’est blessé au pied.

Warren joue comme un Antawn Jamison des temps modernes. Comme Jamison, il est un attaquant de 6 pieds 8 pouces avec une capacité inhabituelle à marquer de partout. Et les deux sont des légendes de l’ACC qui se sont placées sur la carte de la NBA avec des barrages de 50 points. Warren a perdu 53 sur Ben Simmons, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA, lors de son premier match dans la bulle; Jamison a marqué 51 matchs consécutifs en 2000. Warren a également une capacité semblable à Jamison pour marquer avec des coureurs et des flotteurs à une main ainsi que des coups de scoop à partir d’une grande variété de points de sortie. Pensez-y comme des versions plus hautes de Tony Parker. Tout ce qu’un défenseur peut faire contre un joueur qui peut effectuer ces tirs est de lui serrer la main:

Il ne faut qu’une fraction de seconde à Warren pour créer une photo. Il n’a pas besoin de reculer les défenseurs au poteau ou de dribbler le ballon dans le sol à la ligne des 3 points. Il est toujours en mouvement, et une fois qu’il a récupéré le ballon, il le tire immédiatement ou le rend. La plupart des joueurs qui tirent autant que Warren (14,9 tentatives de panier par match cette saison) sans placer personne d’autre (1,5 passes) seraient assez impopulaires parmi leurs coéquipiers. Mais il est aimé en Indiana en partie parce que son succès n’enlève à personne d’autre. Warren peut aller pour 50 et toujours donner du temps à tout le monde avec le ballon. Regardez à quel point il le touche peu par rapport aux cinq autres meilleurs buteurs de la bulle:

Meilleurs buteurs de bulles

Joueur

Points par match

Temps moyen de possession

Touches par match

Joueur

Points par match

Temps moyen de possession

Touches par match

Luka Doncic

33,4

11,4 secondes

123,2

Damian Lillard

33

10 secondes

95,4

James Harden

33,4

7,7 secondes

86,6

Giannis Antetokounmpo

31

4,5 secondes

74,6

T.J. Garenne

31

2,7 secondes

58,2

Cette capacité a permis à Warren de marquer par grappes tout au long de sa carrière. Il est sorti du banc lors de ses deux premières saisons avec les Suns, mais a quand même obtenu une moyenne de 16,2 points sur 51,0% de tirs par 36 minutes de temps de jeu. Ses points ont augmenté au fur et à mesure qu’il commençait à jouer plus, et en tant que partant lors de ses trois prochaines saisons à Phoenix, il a en moyenne 17,2 points par match sur 49,4% de tirs.

Le problème, cependant, était qu’il marquait sans aider son équipe à gagner: les Suns n’ont en moyenne que 22 victoires au cours de leurs quatre dernières saisons avec Warren. Ils l’ont donc échangé aux Pacers contre de l’argent pendant l’intersaison, ce qui a libéré de la place pour que Phoenix signe Ricky Rubio.

Le mouvement n’a guère fait sensation à l’époque, mais Warren est un joueur différent maintenant. Le premier grand changement s’est produit la saison dernière, quand il a commencé à tirer des 3. Au cours de ses quatre premières saisons à Phoenix, il n’a tiré que 28,3% contre 3 sur seulement 1,3 tentatives par match. Les défenses pouvaient l’ignorer sur le périmètre, ce qui rendait plus difficile pour lui d’attaquer le dribble et leur donnerait un avantage d’homme quand il jouait sans le ballon.

Ce n’est pas comme si Warren était un mauvais tireur. Il a toujours eu un bon toucher à partir de 2 points (carrière 53,6% sur 10,5 tentatives par match) et la ligne des lancers francs (77,9% sur 2,5 tentatives). Il avait juste besoin de trouver comment le faire fonctionner à partir d’un pas en arrière – et c’est ce qu’il a fait. Tout comme celui de Brandon Clarke, le contact de Warren sur son flotteur était un indicateur qu’il pouvait devenir un meilleur tireur à temps. Maintenant, il a une moyenne de 40,3% contre 3 sur 3,4 tentatives par match.

Le deuxième changement consistait à acheter la défense. Comme beaucoup de joueurs qui commencent leur carrière en NBA avec de mauvaises équipes, Warren a développé de terribles habitudes à ce bout du terrain. Il n’a pas fait beaucoup d’efforts et a passé son temps à attendre son tour pour marquer. Il est difficile de lui en vouloir. Une bonne défense est un effort d’équipe. Les Suns auraient abandonné un million de points, quoi qu’il ait fait.

Être échangé en Indiana était la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Les Pacers n’ont raté les séries éliminatoires qu’une seule fois au cours des neuf dernières saisons, en partie à cause d’une culture qui met l’accent sur la défense. L’entraîneur Nate McMillan ne tolérera pas un manque d’effort ou de mauvais fondamentaux de la part de ses joueurs, et la capacité de marquer de Warren ne couvrirait plus ses péchés en défense.

Il n’y avait aucune raison pour laquelle Warren ne pouvait pas être un défenseur décent. À 6 pieds 8 pouces et 220 livres, il a la taille et la vitesse pour correspondre aux plus grandes ailes de la NBA, et jouer pour McMillan l’a obligé à utiliser ses outils physiques des deux côtés du ballon. Indiana a le non. 6 défense en NBA cette saison tout en mettant souvent Warren sur les buteurs de périmètre d’élite. La liste de ses affectations les plus fréquentes comprend Jimmy Butler, Khris Middleton et Jayson Tatum. Warren s’est même battu en gardant Butler en janvier, ce qui ne se serait jamais produit à Phoenix.

La nouvelle version améliorée de Warren a été un élément clé du succès de l’Indiana sans Victor Oladipo cette saison. Il espace le sol et marque sans tenir le ballon, ce qui lui permet de jouer contre Sabonis et Malcolm Brogdon, tout en occupant également un rôle important en défense. Mais il est difficile pour une option secondaire sur une équipe de petit marché d’obtenir beaucoup de publicité.

Tout a changé lorsque Sabonis est tombé. Warren est passé d’une moyenne de 14,2 tentatives de panier par match avant le verrouillage à 21,3 par match après. Il obtient également de meilleurs tirs en raison de la façon dont les Pacers ont modifié leurs alignements. Au lieu de commencer au petit attaquant à côté de deux grands hommes à Sabonis et Myles Turner, une attaque délibérée qui frappe le ballon à l’intérieur, Warren est maintenant un attaquant puissant à côté de trois gardes dans une attaque plus fluide.

Warren ne pourra pas continuer à ce rythme. Il atteint en moyenne des sommets de carrière en pourcentage de 2 points (60,4) et de 3 points (52,4), malgré le fait qu’il occupe le plus grand rôle offensif de sa carrière. Mais il serait toujours un buteur d’élite même si ses pourcentages régressent vers la moyenne. L’objectif devrait être pour lui de trouver un juste milieu entre ses rôles avant et après l’arrêt, probablement autour de 18,0 tentatives par match. C’est, après tout, le même nombre de tirs que Jamison avait en moyenne dans la fleur de l’âge de sa carrière.

L’explosion offensive de Warren pourrait répondre aux deux questions qui planent sur l’avenir à long terme des Pacers. Le premier est ce qu’il faut faire avec Sabonis et Turner. Les deux grands hommes ont toujours été mal à l’aise. Ils l’ont fait fonctionner cette saison en minimisant le rôle de Turner en attaque et en le plaçant sur la ligne des 3 points pour donner à Sabonis plus d’espace pour opérer à l’intérieur. Mais alors que Warren avait bien joué avec les deux grands hommes, il peut être génial avec un seul.

La solution évidente est que les Pacers échangent l’un de leurs gros hommes contre une aile. Peu importe lequel. Sabonis et Turner peuvent tous deux tenir à côté de Warren, et Indiana commence actuellement Aaron Holiday au meneur et décale Oladipo et Brogdon d’une position. L’équipe n’a même pas besoin d’obtenir beaucoup en retour dans un échange. Jeremy Lamb réalisait la meilleure saison de sa carrière avant une blessure au genou en février. Un cinq de départ d’Oladipo, Brogdon, Lamb et Warren avec Turner ou Sabonis au centre serait l’un des meilleurs de la NBA.

Aller plus petit pourrait également rendre les Pacers plus attrayants pour Oladipo. Il sera joueur autonome sans restriction à l’été 2021, s’il ne signe pas de prolongation cette intersaison, et un changement de philosophie pourrait lui donner envie de rester.

Ce changement de philosophie pourrait également indiquer un changement de coaching. Il y a eu beaucoup de chuchotements autour de la NBA cette saison à propos de la sécurité d’emploi de McMillan. Sa philosophie offensive préférée consistant à faire monter le ballon sur le sol, à le battre à l’intérieur et à prendre beaucoup de longs 2s, il est difficile pour ses gardes de mettre en place d’énormes nombres offensifs. Ce n’est pas aussi amusant que de pousser le rythme, de faire des pick-and-rolls et des isolations, et de répandre le sol avec des tireurs à 3 points.

Si l’équipe décide de passer à autre chose, un nom que j’ai entendu comme remplaçant potentiel est l’entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni. Il en est à la dernière saison de son contrat avec Houston, et son agent a eu un affrontement public avec le propriétaire Tilman Fertitta après que les deux n’aient pas accepté de prolonger l’été dernier. L’offensive d’Antoni conviendrait parfaitement à une petite équipe de l’Indiana construite autour d’Oladipo et de Warren.

Mais les entraîneurs sont finalement moins importants pour le style que les joueurs. Warren a été débloqué comme une petite balle 4. Cela ne devrait pas changer, peu importe qui est sur la touche. Cette version de Warren est le complément parfait à long terme à Oladipo – la beauté de son jeu est qu’il peut marquer à un niveau élevé sans être la pièce maîtresse de l’offensive. Warren n’a pas besoin d’être le dieu des bulles. Mais son émergence pourrait encore changer l’avenir de l’Indiana.