Si NBC n’avait pas mis fin à la mission de The Brave après sa première course, la saison 2 du drame militaire aurait amené un engin explosif improvisé aux intrigues (et au moins une romance naissante) établies dans la saison 1.

«Je voulais éliminer les deux ou trois choses dans la série qui semblaient être des obstacles», a déclaré le créateur de la série Dean Georgaris à TVLine dans une interview récente. Premier ordre du jour? Un changement complet de lieu.

« Toute l’équipe allait être transférée en Europe, car elle allait prendre la place d’une équipe britannique qui avait mystérieusement tous été tuée », a-t-il déclaré. Et puis, lorsqu’un personnage majeur de la saison 1 aurait été assassiné (plus à ce sujet dans un instant), cela aurait entraîné le déplacement d’une bonne partie de la Defense Intelligence Agency, semblable à un quartier général, en Europe.

Les téléspectateurs se souviendront que la finale de la saison 1 – qui est devenue la finale de la série lorsque The Brave a été annulée en mai 2018 – a trouvé l’équipe des opérations spéciales travaillant avec un ancien agent avec une vendetta contre Patricia. Il a finalement essayé de la faire sauter, mais Preach a pris le plus gros de l’explosion en se mettant entre son patron et l’explosion. Et plus tard, lorsque l’ancien agent a essayé une fois de plus, Dalton l’a tué par balle et a manifesté très peu de remords. (Rafraîchissez votre mémoire avec notre récapitulatif.)

Mais quelle perte majeure aurait sérieusement perturbé Dalton et son équipe? Quels membres auraient dû être sous couverture en tant que couple marié pendant toute la saison? Avec qui Dalton aurait-il couché? Et pour l’amour de tout ce qui est saint, la prédication aurait-elle vécu?!?

Heureusement pour nous – et vous – Georgaris a partagé en exclusivité son pitch de saison 2 pour l’émission avec TVLine. Mis à part quelques fans chanceux qui ont entendu certains de ces détails lors d’un appel privé avec le producteur exécutif au moment de l’annulation de la série, c’est la première fois que quelqu’un reçoit une mise à jour sur ce qui serait devenu Jaz, McG, Amir. & Co. a continué la série. Lisez la suite pour les meilleurs morceaux:

AU REVOIR, HANNAH | Le personnage de Sofia Pernas serait revenu à ses racines sur le terrain, rejoignant le gang à Budapest pour retrouver celui qui avait tué l’autre équipe. Et cela lui aurait fait comprendre à quel point elle n’appartient pas derrière un ordinateur. Elle aurait donc dit à sa collègue secrètement amoureuse Noah (Tate Ellington) qu’elle ne prévoyait pas de retourner au siège social aux États-Unis … puis se serait retournée dans son appartement européen pour voir une silhouette en noir qui aurait tué elle (!) à la fin de la première de la saison 2.

TOUS ENSEMBLE MAINTENANT | À la suite du meurtre d’Hannah, Patricia et Noah auraient également déménagé en Europe. «Donc, vous alliez avoir les sept personnages dans la même ville», a expliqué Georgaris, parlant d’une suggestion que nous avons faite après la fin de la saison 1. «Il allait y avoir un arc d’une saison pour déterminer qui a assassiné Hannah, et si ce sont les mêmes personnes qui ont assassiné l’équipe que notre équipe a remplacée.»

NOUVELLE FILLE | La saison aurait présenté Mia (nom de code: Casper), le seul survivant du massacre de l’équipe britannique. « Mia est le joker dans notre arc de la saison pour trouver les personnes derrière la mort d’Hannah », lit-on sur le terrain. «Parfois, elle sera utile. Mais alors, au moment où nous commençons à lui faire confiance, nous allons pivoter et réaliser qu’elle se retient. » Mia aurait également eu une vision du monde extrême, les fins justifie les moyens, que Dalton aurait trouvée super chaude. Ajoutez au fait qu’il aurait été plus qu’un peu dérangé après les événements de la finale de la saison 1, et vous savez où cela se passe: Mia et Dalton auraient couché ensemble.

QU’EN EST-IL DU JAZ?! | Pendant ce temps, Jaz – avec qui Dalton a eu le début d’une attraction à combustion lente vers la fin de la saison 1 – et Amir vivraient ensemble sous couverture, se faisant passer pour un homme et une femme. Le fait qu’ils soient des opposés polaires aurait causé à la fois un drame et de l’hilarité, surtout après qu’Amir ait commencé à développer des sentiments pour son nouveau colocataire. « Et puis vous alliez avoir un triangle amoureux entre Dalton, Jaz et ce nouveau personnage », a déclaré Georgaris. «C’était vraiment juteux.»

PRÊCHER! | «Preach allait survivre», nous assure Georgaris. «Il allait finir par tourner à la maison après la deuxième saison, c’était le plan.» Il allait également dans la chambre avec Maguire et s’occuper de son propre problème de santé: l’oreille interne de Preach aurait été gâchée par l’explosion, lui donnant de terribles épisodes de vertige qu’il aurait essayé de traverser pour faire. tout au long de sa dernière année de service militaire. En même temps, McG aurait commencé à faire du bénévolat dans une clinique médicale, ce qui aurait alimenté ce qui aurait pu être sa véritable vocation: être médecin. – Avec le reportage de Vlada Gelman

