Dans les films Marvel, nous avons vu Thor utiliser les incroyables pouvoirs du Mjolnir mais il en reste encore à découvrir

La version de Thor de l’univers cinématographique Marvel est certainement parmi les personnages les plus puissants à être apparus dans les films de la franchise, et le Mjolnir joue un rôle énorme dans l’identité du héros. Bien qu’il réalise enfin qu’il est le dieu du tonnerre, pas le dieu des marteaux Thor: RagnarokIl reste une relique incroyablement puissante dans la mythologie nordique qui vous aide à canaliser votre force. Il y a aussi une capacité de bande dessinée en particulier qui aurait pu donner à Thor un énorme avantage dans la défense de l’univers contre les menaces de niveau cosmique, mais pour une raison quelconque, elle n’a jamais été utilisée dans les films.

Le Mjolnir est en fait plus âgé que Thor lui-même, il a été détruit par Hela et n’a fait une apparition que dans Avengers: Fin de partie. Ce qui est dommage étant donné que nous n’avons jamais pu voir l’une de ses capacités les plus importantes en jeu: l’absorption et la réflexion d’énergie.

Dans les bandes dessinées, dans Silver Surfer n ° 4 de 1968, Loki parvient à faire ses singeries habituelles et à tromper Thor et le Silver Surfer pour qu’ils se battent. Lorsque le surfeur galactique chromé libère une puissance cosmique sur Thor, l’Asgardien parvient à absorber l’explosion d’énergie dans le Mjolnir.

Aller plus loin dans Thor Vol 2, n ° 22, Thor se bat contre Thanos lorsque ce dernier lui envoie un éclair avec la gemme d’illumination et absorbe une fois de plus l’explosion d’énergie à l’aide du Mjolnir, bien que cette fois il la renvoie avec « sa puissance multipliée par cent ». Cela aurait été très utile contre Titan Loco et ses laquais dans la saga UCM infinity, mais peut-être la prochaine fois.

Après tout, l’arme emblématique de Thor sera probablement utilisée à un moment donné par le personnage de Natalie Portman, Jane Foster dans le prochain Love and Thunder, et Marvel pourrait décider d’explorer certaines de ses capacités que nous n’avons pas encore vues dans les films. .