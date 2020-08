Partager

L’acteur Tom Holland qui joue Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel pourrait faire le saut dans la franchise d’action Fast and Furious.

Les films de Rapide et furieux Ils ont parcouru un long chemin depuis leurs origines plus modestes en tant qu’histoires de courses de rue pour devenir un ensemble d’acteurs d’action cherchant à réaliser les scènes les plus folles pour écraser le box-office mondial. C’est pourquoi de plus en plus d’artistes célèbres sont ajoutés et Tom Holland pourrait rejoindre la saga.

Star de Fast and Furious, producteur et moteur de création, vin Diesel, a convaincu une foule de talents impressionnants de rejoindre la famille au fil des ans, tant dans les films principaux que dans les retombées. Depuis qu’ils ont inclus des stars d’action de premier ordre Dwayne Johnson et Jason Statham, les actrices oscarisées Helen Mirren et Charlize Theron, la légende vivante Kurt Russell, les icônes des arts martiaux Sonny Chiba, Tony Jaa et Joe Taslim, des visages célèbres comme Ryan Reynolds, Kevin Hart et Idris Elba et lutteurs professionnels John Cena et Roman Reigns.

La saga possède la liste la plus diversifiée et éclectique de toutes les grandes franchises hollywoodiennes.

Mais ils en veulent plus, c’est pourquoi les derniers rapports suggèrent que vin Diesel a hâte d’ajouter l’un des super-héros les plus populaires au monde Univers cinématographique Marvel Au mélange. Selon les informations, qui proviennent des mêmes sources qui ont dit que Avoir Je reviendrais pour la neuvième tranche et que Ryan Reynolds avait un caméo secret Hobbs et Shaw. Ils veulent ça Tom Holland rejoint l’équipe, et l’acteur aurait même eu des premières conversations avec Universal à propos d’un rôle.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que cela se produira définitivement, si Tom Holland signature et Dwayne Johnson revient à la saga principale de Rapide et furieux 10 comme on l’attend, cela leur donne l’opportunité de collaborer sur un film qu’ils recherchent activement.

