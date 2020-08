Une nouvelle journée NBA nous amène au match joué aujourd’hui dans l’après-midi par les Raptors de Toronto et Miami Heat. Les Heat entrent dans le match après avoir clairement battu les Denver Nuggets par un résultat de 125-105 lors de leur premier match de la compétition, qui a repris samedi dernier, tandis que les Raptors entrent dans le match après avoir remporté, également, contre les Lakers par un résultat de 107-92 samedi.

Les Raptors de Toronto ont ajouté une cinquième victoire consécutive avant d’être mesurés, par des circonstances exogènes, quatre mois plus tard aux James et Davis Lakers samedi dernier. Avec la victoire contre ce rival direct pour le titre de champion, Toronto a réussi à se positionner à la tête de la division Atlantique, tenant quatre matchs d’avance sur Boston et essayant de s’assurer la deuxième place dans l’Est. Contre les Lakers, le meilleur buteur de l’équipe était Kyle Lowry avec un total de 33 points, 14 rebonds et six passes.

Les Raptors sont treizième en attaque avec une moyenne de 112,9 points, douzième en rebonds, onzième en passes décisives donnant une moyenne de 25,4 par jour et, en plus, ils sont premiers en défense car ils limitent les rivaux à 106,3 points à chaque match. Le meilleur buteur de cette équipe est Pascal Siakam avec une moyenne de 23,5 points, tandis que Kyle Lowry ajoute 20 points et 7,6 passes décisives.

Miami Heat, quant à lui, a remporté le premier match de la compétition dans ce nouveau format faisant un troisième quart-temps spectaculaire. Avec cette victoire l’équipe s’est positionnée dimanche comme championne de la division Sud-Est et quatrième de la Conférence Est, à un an et demi de Boston, qui est troisième. Contre les Nuggets, le meilleur buteur de l’équipe était Bam Adebayo avec un total de 22 points, le même que celui de Jimmy Butler.

Les Heat sont quinzièmes en attaque car ils marquent en moyenne 112,3 points cette saison, alors qu’ils sont dix-septième en rebonds, cinquièmes en passes décisives, donnant une moyenne de 26 par jour et, enfin, ils sont onzième en défense car ils permettent aux adversaires de marquer une moyenne. de 108,9 points à chaque rencontre. Jimmy Butler est le meilleur buteur avec une moyenne de 20,3 points et 6,6 rebonds, tandis que Goran Dragic ajoute 16 points et 5,1 passes décisives.

Cet après-midi, deux équipes sont mesurées avec beaucoup de profondeur de jeu et qui sont capables de brûler le rival avec la régularité de leur jeu. Miami a bien joué contre les Nuggets à leur retour en compétition, mais il ne faut pas oublier que Denver a dû faire face à plusieurs complications avec ses joueurs pour le match. Toronto, pour sa part, est à pleine énergie et nous pensons qu’il répondra bien à la pression du match de Miami, donc nous voyons une victoire des Raptors de Toronto de plus près cet après-midi.

Match: Raptors de Toronto @ Chaleur de Miami

Pari: Raptors de Toronto

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.