Le fonctionnaire a expliqué qu’il fallait un système de retraite qui favorise la croissance économique et non la freine.

Pour cela, il y a encore des détails dans les différents systèmes de pension du pays, par exemple, dans la question de la pension universelle, le montant doit être augmenté, car il est encore très bas et le problème de couverture a été résolu. Au contraire, il existe des pensions d’État qui sont plus généreuses que les revenus que les gens avaient lorsqu’ils travaillaient, a déclaré Noriega.

Il a ajouté que les pensions qui sont fournies dans les États étouffent de plus en plus leur disposition de revenus, puisqu’elles dépendent principalement des transferts fédéraux. Au niveau fédéral, les dépenses de retraite du secteur public absorbent 16% des dépenses nettes, et celles-ci augmentent de 15% chaque année.

« La question des paiements de pension au niveau fédéral a pris de l’ampleur, générant des pressions, cela crée le défi de la rendre viable à long terme », a déclaré Carlos Noriega.

Il a souligné qu’il existe de grandes différences entre le niveau de revenu et les bénéficiaires, entre chacun des systèmes de retraite au Mexique, par exemple, le montant de la pension universelle est de 1 275 pesos par mois; tandis que la moyenne à Pemex et CFE est de 22 000 pesos par mois et 66 000 pesos, respectivement.

« C’est ce qui permet de comprendre les problèmes que Pemex, CFE peut avoir pour maintenir des retraites de cette taille », a déclaré le responsable du SHCP.

Alors que la moyenne des employés de la sécurité sociale est de 29000 pesos, dans les États de 652 pesos pour 1,3 million de travailleurs, de retraités dans l’IMSS le montant moyen est de 5000 pesos pour 3,8 millions de retraités, et dans l’ISSSTE de 14 200 pesos.

Il a expliqué qu’au vu des changements qu’il y aura dans la composition, par âge, de la population mexicaine, il est nécessaire que les personnes qui travaillent et commencent leur vie active aient un plan d’épargne pour avoir une qualité de vie dans la vieillesse.

Il a averti qu’il y a actuellement 10,4 personnes qui travaillent pour une personne qui ne travaille pas, mais cette proportion se détériorera au fil des ans, car d’ici 2050, on prévoit qu’il n’y aura que 3,9 personnes qui travailleront, pour une personne qui ne travaille pas.

