Cet article contient des liens de parrainage. Savoir plus.

Binance Exchange vous permet d’échanger ou d’échanger des actifs Bitcoin et crypto. Avec l’un des catalogues de crypto-monnaies et de jetons les plus complets du secteur, cette branche du conglomérat de services Binance est l’une des plus utilisées au monde.

La particularité de Binance Exchange est que le niveau de «trading» que vous effectuez peut être divisé en échelles. Allant du plus basique, axé sur le simple échange de bitcoins ou de crypto-monnaies, à celui avancé qui vous offre tous les outils dont vous pourriez avoir besoin en tant que commerçant professionnel.

De même, en plus des niveaux de trading, l’une des nouvelles formes d’échange est le marché P2P, disponible pour l’Amérique latine. Là, vous pouvez acheter et vendre des bitcoins ou des crypto-monnaies directement dans votre devise locale.

Crypto-monnaies et jetons sur Binance

Tout d’abord, il convient de noter que Binance est actuellement le plus grand marché d’échange, non seulement en termes de volumes d’échanges, mais également en termes de crypto-monnaies et de jetons répertoriés. Au sein de cette plateforme, vous n’aurez pas moins de 400 paires d’échange. Bien sûr, cela en termes d’actifs cryptographiques, car si nous incluons dans la liste les devises nationales que Binance P2P gère, la liste est beaucoup plus large.

Vous pouvez voir une partie de la liste des marchés d’échange actifs de Binance ici.

De même, au sein de Binance se trouve le service spécialisé Launchpad, qui aide les personnes et les entreprises à lancer leurs propres jetons au sein de la plate-forme Binance Exchange. Cela fait croître chaque jour les instruments financiers disponibles ici.

En outre, Binance intègre sa propre crypto-monnaie appelée Binance Coin. Cela peut être commercialisé au sein de la plateforme et offre certains avantages lors de son utilisation, tels que des réductions de commissions par échange.

Moyens d’échanger ou de trader sur Binance

Commerce facile

Les échanges sont effectués avec le solde de votre compte Binance. Il n’est pas possible de négocier à partir de portefeuilles de crypto-monnaie externes. Source: Binance.

Le premier de tous les types d’échanges est appelé commerce facile ou commerce facile. C’est assez similaire aux portails comme Shapeshift ou Changelly, qui se concentre sur le simple échange, sans montrer aucun type de graphique ni aucun autre outil de trading.

Dans Easy Trade, la seule chose que vous devez placer sont les crypto-monnaies à échanger avec le montant et le tour est joué, vous pouvez effectuer l’échange.

Le processus, bien qu’il se déroule de manière très simple, en interne en termes plus techniques, un ordre de marché est exécuté au prix du marché.

Commerce intermédiaire et avancé

Il s’agit de la nouvelle interface de trading avancée de Binance Exchange. Si vous souhaitez accéder à l’ancien, vous pouvez cliquer sur l’option ‘Ancien site Web’. Source: Binance.

Dans Binance Exchange, lors du trading, vous rencontrerez deux types d’interfaces pour les traders expérimentés en Bitcoin et en crypto-monnaie: intermédiaire et avancé. Les différences sont plus marquées d’un point de vue visuel puisque l’organisation du design varie, tandis que les boîtes et les outils restent les mêmes. C’est pourquoi nous avons décidé de les rassembler en une seule section.

De même, c’est dans ce type d’échange que vous trouverez tout ce dont un professionnel a besoin: graphiques, indicateurs, effet de levier, carnet de commandes, entre autres.

Les graphiques sont fournis par Binance lui-même. Cependant, vous avez la possibilité de les afficher à partir de Tradingview.

Les ordres que vous pouvez exécuter dans l’interface de trading expert sont:

Limite: Où vous définissez le prix auquel vous souhaitez acheter et il n’est exécuté que lorsque ce prix est atteint.Marché: L’ordre est exécuté au prix du marché, il vous suffit donc de fixer le montant de l’actif à acheter.Limite d’arrêt: Il s’agit d’un type d’ordre limité (dans lequel vous définissez le prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre) qui est placé dans le carnet d’ordres uniquement lorsqu’un certain prix est atteint, ou prix Stop. Ce dernier sera supérieur ou inférieur au prix limite selon qu’il s’agit d’un ordre d’achat ou de vente.OCO (un annule l’autre): Ce sont deux ordres à cours limité qui sont placés simultanément et lorsque l’un d’eux est exécuté, l’autre est automatiquement annulé.

Parmi les outils graphiques que vous aurez, au-delà des outils de base, tels que le dessin de lignes horizontales et le retracement de Fibonacci, il y a 18 indicateurs disponibles à appliquer dans les graphiques fournis par Binance. D’autre part, si vous utilisez des graphiques Tradingview, vous pouvez appliquer tous les outils fournis par cette plateforme d’analyse.

Trading de marge sur Binance avec Bitcoin et crypto-monnaies

L’option Spot signifie que vous négociez clairement avec votre capital au sein de binance. Source: Binance.

Le trading sur marge ou le trading avec effet de levier est disponible dans Binance. Celui-ci est divisé en deux types: croisé (croisé) et isolé (isolé) et présente des différences bien marquées. La première différence est que la marge croisée est gérée avec un seul compte pour tous les instruments où vous pouvez utiliser ce type d’effet de levier. En revanche, un compte est créé dans l’instrument isolé, avec des soldes indépendants non interchangeables.

La sélection de l’option Cross ou Insolate vous montre un petit avertissement sur la volatilité et la possibilité que vos positions soient liquidées. Source: Binance

Prenons un exemple pour mieux expliquer. Supposons que vous souhaitiez trader deux instruments différents, BTC / USDT et ETH / USDT, avec 400 USD. Dans la marge croisée, vous pouvez les déposer sur votre compte et attribuer la taille de commande souhaitée pour chacun. En revanche, dans le cas de Isolé, vous devez déposer 200 USD sur chaque compte Isolé de l’instrument pour un total de 400 USD dans les deux instruments.

Une autre différence entre les deux instruments est la taille de l’effet de levier qu’elle permet: la marge croisée offre des niveaux d’effet de levier qui atteignent 5x ou moins et l’isolement atteint 10x. En d’autres termes, 1 $ peut représenter 5 $ en marge croisée et 10 $ en isolé.

De même, il convient également de noter que toutes les paires de trading n’offrent pas de levier. Dans plusieurs cas, vous pouvez les faire travailler uniquement avec l’un de ces deux et dans d’autres avec aucun de ces deux.

Un autre point important à souligner est que les comptes à effet de levier peuvent être financés par des prêts consentis par la plateforme elle-même, avec des garanties en crypto-monnaies.

Echanges P2P sur Binance

Si vous avez l’habitude d’utiliser des maisons de change telles que Localbitcoins ou Localcryptos, l’interface Binance P2P vous deviendra familière. Source: Binance

L’un des nouveaux moyens d’acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies au sein de Binance consiste à passer par le marché de personne à personne (P2P) sans commission. Ce marché fonctionne sous le concept de dépôts de garantie, très similaire au fonctionnement des Localbitcoins et les transactions sont effectuées directement avec votre solde de crypto-monnaie dans votre portefeuille Binance.

Les transactions au sein de Binance P2P sont effectuées entre personnes, faisant de Binance le rôle uniquement d’intermédiaire ou de médiateur pour protéger, ou garantir en partie, que l’autre personne ne s’enfuit pas avec les bitcoins ou les crypto-monnaies que vous achetez.

Au sein de cette plateforme, les échanges de devises locales sont généralement effectués via des processeurs de paiement tels que Paypal, des transactions bancaires ou des dépôts en espèces. Les modes de paiement disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la devise dans laquelle vous effectuez vos transactions.

Parmi les pays hispanophones où Binance P2P est disponible, on trouve: le Venezuela, le Mexique, la Colombie, le Brésil, l’Argentine, le Pérou et l’Espagne. En ce qui concerne les crypto-monnaies disponibles sont: Bitcoin, Tether, Binance Coin, Ether et EOS.

Ce type d’échange peut également être utilisé dans l’application mobile Binance.

Transactions OTC

Les transactions de gré à gré sont des opérations en dehors du marché habituel, qui visent à offrir de bons prix aux acheteurs et aux vendeurs à fort volume et n’affectent pas le prix actuel du marché. Les personnes physiques et les entreprises peuvent opter pour des échanges OTC sur Binance.

Le montant minimum d’achat et de vente est de 10 000 USD.

Pour réaliser ce type d’opération, il vous suffit de faire vérifier votre compte au plus haut niveau de la norme KYC-AML.

Vous pouvez également échanger plus de 20 crypto-monnaies, y compris Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash et Binance Coin, ainsi que des pièces stables Binance USD, USDC et Tether.

Dérivés de crypto-monnaie sur Binance

Les produits dérivés, sur le plan financier, sont ceux pour lesquels vous n’opérez pas directement avec l’actif sous-jacent mais avec certaines conditions de marché telles que son prix à une certaine date prévue. Ce que l’on appelle généralement les futurs. Ceux-ci peuvent être trouvés dans Binance dans les crypto-monnaies et les jetons.

Binance offre la possibilité de négocier des contrats à terme trimestriels et perpétuels sur le marché du Bitcoin et de la crypto-monnaie avec une paire USDT et avec un effet de levier pouvant atteindre 125x. De même, il existe des transactions à terme sur certains jetons disponibles dans Binance dont les niveaux d’effet de levier sont généralement un peu inférieurs à ceux mentionnés.

Ce dont vous avez besoin pour trader sur Binance

Pour opérer ou échanger, la seule chose que Binance Exchange vous demandera de faire est de vous inscrire, d’activer la vérification à 2 facteurs et de déposer. Ce faisant, vous aurez un compte d’entrée de gamme avec une limite de retrait de 2 BTC toutes les 24 heures. Cependant, si vous souhaitez accéder à toutes les ressources que Binance vous apporte, y compris les services de trading OTC, vous pouvez passer par le processus de vérification KYC-AML, qui, à son niveau le plus élémentaire, offre des limites de 100 BTC par jour.

Frais de trading sur Binance

Les commissions au sein de Binance varient en fonction des niveaux VIP ou des volumes d’échanges, ceci en fonction du moment de la négociation et des dépôts. De même, lors de la négociation, les commissions sont divisées en Maker (qui ajoute de la liquidité au marché en ouvrant un ordre à égaler) et Taker (qui prend des liquidités sur le marché en faisant correspondre un ordre ouvert par un autre). Ces commissions peuvent aller de 0,1% pour Taker et Maker dans les transactions inférieures à 50 BTC, qui est le niveau VIP 0, jusqu’à 0,02% pour les opérations supérieures à 150000 BTC.

Aussi, pour encourager l’utilisation de votre crypto-monnaie, Binance offre 25% de réduction sur les commissions Taker et Maker pour le trading de paires BNB.

Les prêts sur marge ont également une commission ou un taux d’intérêt quotidien qui varie en fonction de la crypto-monnaie que vous négociez. Vous pouvez voir la liste complète ici.

Dans le cas du portefeuille de crypto-monnaie Binance, il n’y a que des commissions et des montants minimums pour les retraits, qui varient en fonction des crypto-devises (vous pouvez voir la liste ici).

Binance Exchange, une maison d’échange tout-en-un

Au début, les traders de crypto-monnaie utilisaient plus d’une plate-forme pour fonctionner, car personne n’offrait tout ce dont un investisseur a besoin; de l’échange de base aux outils d’analyse. Suite à ce besoin, des plateformes spécialisées comme Changelly, qui permet d’échanger rapidement des crypto-monnaies, ou TradingView, qui propose des outils d’analyse technique très complets, voient le jour. Mais il n’y avait pas de plate-forme unique comme Binance Exchange, avec un bon support technique, une interface simple, des limites de trading élevées et les produits dérivés qu’il propose actuellement.

Le trading au sein de Binance Exchange, bien qu’il soit séparé par niveaux, est toujours simple dans l’un d’entre eux. Ceci non seulement grâce à une interface fluide et pratique, mais aussi à la quantité d’outils qu’elle propose, que ce soit en actifs disponibles, en rappelant qu’elle possède dans son catalogue l’une des plus grandes listes de crypto-monnaies et de jetons à échanger, comme dans les produits dérivés. et les niveaux de levier.

À tout cela, il faut ajouter que Binance Exchange fait partie de la suite de services Binance, qui propose un grand nombre de solutions dans le domaine des crypto-monnaies.

En conclusion, Binance Exchange est une maison d’échange tout-en-un. Où vous pouvez du simple échange de crypto-monnaies à la spéculation avec des dérivés de crypto-monnaies. Vous n’avez besoin d’aucune autre plateforme.