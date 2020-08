À présent, la préparation du repêchage de football Fantasy devrait commencer, il est donc temps de creuser profondément et de déterminer sur qui vous devriez vous concentrer à chaque position … et sur qui vous devriez éviter, que ce soit basé sur une position de repêchage moyenne ou pour d’autres raisons.

C’est ce que cette série de messages est censée être. Nous avons commencé avec les demi-offensifs, et maintenant il est temps pour les récepteurs larges, une position beaucoup plus profonde que les RB. Cela ne signifie pas que vous pouvez les éviter complètement pendant un certain temps et rédiger des WR en retard.

Voici comment aborder la position au moment du repêchage, ainsi que quelques traverses et bustes à retenir:

Stratégie

Regardez: vous pourriez repêcher Michael Thomas au premier tour, ou même Davante Adams, et vous pourriez être bien – Thomas est au-dessus d’Adam à cause de ses objectifs, mais vous verrouillez la cohérence d’une semaine à l’autre.

Mais voici la chose: et si vous pouviez attendre un tour et attraper Julio Jones, DeAndre Hopkins, Chris Godwin ou Kenny Golladay? Et si vous attendiez même un autre tour et Amari Cooper, A.J. Brown ou Allen Robinson est-il là?

Le point? J’attends probablement le troisième tour pour prendre un écart. La différence entre Hopkins et Robinson est peut-être assez petite, et je sais qu’il y a encore plus de valeur dans la gamme WR10-20.

Dormeurs

Robert Woods, Rams de Los Angeles

Brandin Cooks est parti et personne ne l’a remplacé. Oui, Cooper Kupp recevra également un coup de pouce, mais Woods pourrait avoir plus de travail dans la zone rouge à ajouter aux chiffres impressionnants de l’année dernière (90 attrapés, 1 134 verges). Vous pourriez obtenir un WR1 à un prix WR2.

DK Metcalf, Seahawks de Seattle

Après une VRAIMENT bonne année recrue, pourquoi est-il repêché si bas? Il ne peut que remonter de là!

WR Michael Gallup, Cowboys de Dallas

La recrue CeeDee Lamb a enlevé une tonne de valeur à Gallup, mais voici ma théorie: en 2020, les recrues pourraient prendre plus de temps que d’habitude pour s’acclimater sans OTA, sans matchs de pré-saison et sans changements de camp. Je vais donc tenter sa chance avec lui en approchant des chiffres similaires aux 1107 verges et six scores de l’année dernière.

Marquise Brown, Ravens de Baltimore

Il a ajouté du poids, le jeu de passes des Ravens pourrait s’améliorer en 2020 et il en est à sa deuxième année. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

Preston Williams, les dauphins de Miami

DeVante Parker est le WR1, mais le graphique de profondeur du récepteur à Miami n’inclut pas deux joueurs – Albert Wilson et Allen Hurns – qui se sont retirés. Une ÉNORME opportunité pour le receveur qui ressemblait à une future star pendant huit matchs l’an dernier.

Bryan Edwards, Raiders de Las Vegas

Il y a du buzz autour d’Edwards dans une équipe à la recherche d’un receveur n ° 1. Henry Ruggs III peut avoir besoin d’un certain temps avant d’avoir un impact, et Edwards pourrait devancer Hunter Renfrow. C’est un dormeur extrêmement profond à surveiller.

Bustes

Mike Evans, Buccaneers de Tampa Bay

Je m’inquiète du fait que Tom Brady regarde profondément – il se sentirait peut-être plus à l’aise de lancer Godwin en dessous et Rob Gronkowski au milieu. Je ne le rédige donc pas comme un WR1, c’est ainsi qu’il est perçu.

WR Adam Thielen, Vikings du Minnesota

Trop d’inquiétudes: l’âge, les vikings deviennent trop lourds et le fait que les Vikes aient échangé Stefon Diggs. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à JuJu Smith-Schuster l’année dernière quand il n’avait pas d’autre récepteur pour détourner l’attention? C’est ma plus grande inquiétude ici.

WR Courtland Sutton, Denver Broncos

L’évasion que nous pensions tous pouvoir se produire s’est produite. Mais maintenant, il y a Jerry Jeudy, année 2 de Noah Fant et Melvin Gordon qui pouvaient tous attraper des passes. Tempérez vos attentes.

Keenan Allen, Chargeurs de Los Angeles

Je m’inquiète du changement de quart maintenant que Philip Rivers est à Indy.

Stefon Diggs, Buffalo Bills

Josh Allen lui lancera des balles profondes, et nous savons que la précision d’Allen sur les longues passes n’est pas excellente.