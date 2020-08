Triboo, Groupe actif dans le secteur numérique et coté sur le marché MTA de la Bourse italienne, a signé un accord préliminaire pour la vente de la business unit relative à la plateforme ShinyStat, concernant le développement et la commercialisation de logiciels propriétaires et de services associés dans le domaine de l’analyse Web, de la gestion des données, de l’automatisation du marketing sur site, à Sevendata, start-up innovante détenue par la multinationale française Kompass.

La contrepartie de la vente de l’unité commerciale est égale à 1,45 million d’euros et la même chose sera finalisée en septembre. Cette contrepartie est constituée d’une part variable, égale à 200 milliers d’euros, basée sur les résultats futurs.

L’opération prévoit la mise en place d’une newco qui verra la participation de Triboo (qui contrôle cette publication en ligne) avec une participation minoritaire.

« Cette transaction va permettre à Triboo de renforcer encore son offre de services à l’échelle internationale, en profitant des avantages du partenariat avec SevenData et le groupe Kompass, en termes de savoir-faire et de moyens commerciaux » – a commenté Giulio Corno, PDG de Triboo.

SevenData, créée en 2017, propose à ses clients (plus de 600 après seulement deux ans) des solutions high-tech «data-driven» autour du soi-disant «Chaîne de valeur client». De l’analyse des marchés et des bases clients, à l’identification des cibles B2B et B2C les meilleures et les plus fiables avec lesquelles entrer en contact, à la génération de leads et d’opportunités commerciales, SevenData construit des solutions sur mesure pour les grandes et grandes entreprises. petites et moyennes entreprises.

« Avec l’acquisition de la business unit ShinyStat et grâce au partenariat avec le groupe Triboo et la direction qui a fondé et développé la société » – a-t-il précisé Fabrizio Vigo, PDG de SevenData – « SevenData entre, par la porte d’entrée, sur le marché en plein développement des solutions numériques pour l’analyse et l’amélioration des performances. Nous pourrons ainsi accompagner nos clients dans le développement de leur activité dans le monde numérique également. «

L’opération vise à créer des opportunités mutuelles, permettant à SevenData, grâce aux solutions logicielles propriétaires ShinyStat, d’étendre sa proposition de valeur et au groupe Triboo de bénéficier du partenariat avec un groupe comme Kompass, à travers l’offre de ses propres solutions et -commerce, publicité et médias au niveau international.