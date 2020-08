Le match de rancune des poids welters tant attendu entre Tyron Woodley et Colby Covington a maintenant une date fixée pour cela.

Woodley a annoncé lundi sur son Instagram qu’il était en camp d’entraînement pour un combat contre Covington le 19 septembre. L’UFC n’a pas encore officiellement confirmé le combat, mais ce combat entre les deux rivaux de longue date fait l’objet de rumeurs depuis quelques mois maintenant. . L’UFC cherchait juste la bonne date pour que ces deux-là règlent enfin leur compte, et c’est le 19 septembre.

Champ Camp en session! 19 septembre CockRoach Covington se fait écraser!

L’UFC 253, mettant en vedette un événement principal entre le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya et Paulo Costa, est prévu pour le 19 septembre, donc sur la base de ce combat entre Woodley et Covington figure comme le co-événement principal. C’est une grande place pour les deux hommes dans leur marche vers le titre des poids welters de l’UFC, mais en même temps, cela semble être mieux adapté comme un combat en cinq rounds sur sa propre carte.

Il est intéressant de noter que selon Ariel Helwani, il est question de reculer potentiellement l’UFC 253 d’une semaine, alors peut-être que cela pourrait être un événement principal en cinq tours après tout. Après tout, un combat de cette ampleur mérite de faire la une de sa propre carte. Helwani note également que ce combat entre Woodley et Covington est convenu pour le 19 septembre mais pas encore signé.

Woodley (19-5-1) est l’ancien champion poids welter de l’UFC. Après avoir battu Darren Till par soumission en 2018, Woodley a connu des moments difficiles alors qu’il a perdu deux revers contre Kamaru Usman et Gilbert Burns. Cependant, il est toujours le n ° 5 des poids welters de l’UFC, et gagner ici contre Covington ramènerait Woodley vers le titre. Une défaite, cependant, et il pourrait regarder le dérapage redouté de trois combats perdus.

Covington (15-2) est l’ancien champion intérimaire des poids welters de l’UFC. Le poids welter actuellement classé n ° 2 vient d’une défaite TKO contre Usman lors d’un combat de championnat l’année dernière, mais il était très compétitif avec Usman et a prouvé qu’il était un poids welter d’élite en parcourant presque la distance et en volant une décision au champion. Une victoire ici contre Woodley et Covington pourrait très bien être le prochain à combattre Usman une fois de plus.

Les cotes de paris pour ce combat ont été précédemment annoncées, Covington étant répertorié comme un favori des paris -250 et Woodley disponible comme un outsider de +210. La ligne a depuis changé encore plus en faveur de Covington puisqu’il est maintenant -275 avec Woodley à +235. Attendez-vous à ce que ces chances fluctuent un peu à mesure que nous nous rapprochons de ce match de rancune tant attendu.

Selon vous, qui gagne, Tyron Woodley ou Colby Covington?